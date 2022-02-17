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Чемпион Узбекистана. Известен очередной соперник Динамо на сборе

Премьер-лига
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Динамовцы продолжают подготовку ко второй части УПЛ

Чемпион Узбекистана. Известен очередной соперник Динамо на сборе

Фото: ФК Динамо Киев

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Четвертым соперником киевского "Динамо" в контрольных матчах на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции станет ташкентский клуб "Пахтакор" (Узбекистан).

Контрольная встреча с чемпионом прошлого сезона чемпионата Узбекистана состоится в субботу, 19 февраля, на арене Mardan Stadium в Анталии. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что сегодня, 17 февраля киевляне сыграют против латвийской "Валмиеры" в 16:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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