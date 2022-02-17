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"Создается ощущение, что виновного уже назначили". Заявление Ярославского по поводу ДТП

Премьер-лига
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(2 голосов)

Президент "Металлиста" отреагировал на обвинения

"Создается ощущение, что виновного уже назначили". Заявление Ярославского по поводу ДТП

Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

"Металлист" опубликовал официальное заявление президента клуба Александра Ярославского по расследованию ДТП с участием его кортежа:

"Прозвучавшие в последнее время в мой адрес публичные заявления официальных лиц, представляющих правоохранительную систему Украины, вынуждают меня к ответной публичной реакции.

Уже 30 лет я строю независимую Украину: зарабатываю деньги и вкладываю их в мою любимую родную Харьковщину и мою родную страну. Причем строю и инвестирую с надеждой, что в результате получится сильное и реально независимое правовое государство, где закон уважают и перед законом все равны.

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К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности".

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1. Как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и Генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства? О какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики?

2. О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы?

3. Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес?

4. Какую законность мне могут гарантировать господин министр и госпожа Генеральный прокурор, если на сегодня уже налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения?

Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое "резонансное дело".

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Не получится.

Я не олигарх – у меня нет карманных СМИ и политиков. В своей жизни и работе я всегда руководствовался принципом справедливости, и это могут подтвердить все, кто имел дело со мной по личным или деловым вопросам. И я не намерен терпеть несправедливое отношение к себе, которое может бросить тень на мое честное имя и отразиться на работе трудовых коллективов принадлежащих мне компаний.

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Моя юридическая команда с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего. Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела.

Несмотря ни на что, я верю, что Украина будет правовым государством, и намерен и дальше содействовать его построению.

Я также прошу сотрудников DСH, болельщиков "Металлиста" на Харьковщине, в Украине и в мире, а также всех харьковчан сохранять спокойствие. Все планы по развитию моих бизнес-структур, все инвестиции в "Металлист" и футбольную инфраструктуру будут реализовываться в плановом порядке.

Только вместе и только вперед!".

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (10)
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MaximSK (Киев)
17.02.2022 в 14:48
Если невиновен, быстрее вернись в Украину и докажи свою невиновность. Я только за чтобы он оказался невиновен и продолжал поднимать Металлист.
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0
0
Безумный суслик (Харьков)
17.02.2022 в 14:39
Не договорились. Значит будет маленькая война с Зе. Кто победит? Тот на кого поставит Аваков)))
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0
0
Trztrqtr (Украина)
17.02.2022 в 14:42
Он с кем "воевать" собрался и как? С государством Украина, сидя в Лондоне? Ну-ну.
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0
0
Trztrqtr (Украина)
17.02.2022 в 14:36
Так чего "строитель" сразу укатил, еще до "улик" и прочего? Фунта подставного зачем отправил на допрос? Лозунги у него как у зашкваренного члена политбюро.
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+3
0
royalstas (Вінниця)
17.02.2022 в 14:19
У ТЕБЯ СКУЧНОЕ ЛИЦО САША, ТЕБЕ НИКТО НЕ ПОВЕРИТ! Абсолютно дешеві та примітивні відмазки.... Скажіть пане Ярославський хто та людина яка прийшла здаватись у відділок чому вона збрехала яке вона відношення має до вас та вашого автомобіля???
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+5
-1
avatar
Zаpp Brannigan (Київ)
17.02.2022 в 14:12
Ярославського за один нещасний випадок розривають, а Суркіси разом з друзями кожного дня на сході вбивають по 100 українців і про це всі мовчать...
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+1
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.02.2022 в 14:18
Ага, особисто Ігор Суркіс вбиває. І ще: возить на окуповані оркам горілку та рації...)
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.02.2022 в 14:12
Тим більше "призначений" сам дав для цього привід, негайно після збиття чкурнувши до Лондона.
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+5
-2
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Печник (Бабаи Харьковская об)
17.02.2022 в 14:07
Два года назад у Ярославского были большие терки с тогдашним главой Харьковского ОДА зелебобиком Кучером... Может теперь оттуда обиженная ответочка пришла
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0
-5
royalstas (Вінниця)
17.02.2022 в 14:10
Бл*ть.... какие тупые люди ей богу.....
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+4
-1


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