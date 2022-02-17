"Я же не привез легкоатлетов". Дулуб остался недоволен состоянием полей в Турции

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал о состоянии полей в Турции.

"Именно из-за ненастья, впервые на моей памяти состояние футбольных полей для тренировок и проведения контрольных матчей было низкого качества. Несколько моих подопечных не избежали повреждений именно из-за кочковатых газонов, к счастью, незначительных.

Конечно, досадно, ибо хотелось в надлежащих условиях наигрывать связи, тем более, что на этот раз у нас была большая группа новобранцев. Я же не привез на сбор легкоатлетов", - сказал Дулуб.