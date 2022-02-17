Колос в спарринге не смог обыграть грузинский Самгурали

Сегодня, 17 февраля ковалевский "Колос" провел очередной товарищеский матч на сборе в Турции. Подопечные Ярослава Вишняка противостояли команде из Грузии - "Самгурали". Забитых мячей в этом спарринге зрители так и не дождались.

Отметим, что сегодня, "Колос" сыграет еще один матч - против "Левадии". Игра начнется в 16:00.

"Колос" – "Самгурали" – 0:0

"Колос": Маханьков (Фесюн, 46), Велетень, Павловец, Ставничий, Кузык, Мораренко (Криворучко, 78), Нуриев, Лысенко, Чурко, Диего (Канаев, 75), Ситчинава (Ренан, 46).

Запасной: Гаркавенко.