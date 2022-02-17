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Заря внесла в заявку клуба на вторую часть сезона УПЛ пятерых новичков

Премьер-лига
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Полный список доступен на официальном сайте чемпионата

Заря внесла в заявку клуба на вторую часть сезона УПЛ пятерых новичков

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" оформила заявку на вторую часть сезона 2021/2022. Полный список уже доступен на официальном сайте украинской Премьер-лиги.

Отзаявленные и покинувшие команду: Аллахьяр Сайядманеш и Агрон Руфати.

Дозаявлены новички:: Олег Данченко, Абдулла Абдуллаев, Даниил Скорко, Юрий Тлумак и Валерий Дубко.

Восстанавливается после травм Евгений Смирный.

Отметим, что "Заря" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря Луганск

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