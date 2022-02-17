Ахметов: Возможно, гол Мораеса в ворота Александрии был чемпионским

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов высказался о нападающем донецкой команды Жуниоре Мораесе и вспомнил его победный гол в ворота "Александрии" (2:1) в последнем матче УПЛ перед зимней паузой.

"Мораес моментально помог нам после своего возвращения. У нас была тяжелая игра с "Александрией", где мы проигрывали 0:1, потом сравняли, и через 2-3 минуты после появления на поле Жуниор забил важный гол.

Возможно, это даже был чемпионский гол, ведь он позволил нам набрать важные очки", — сказал Ахметов.