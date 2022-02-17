Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ахметов: Возможно, гол Мораеса в ворота Александрии был чемпионским
Жуниор уже помог команде
Фото: ФК Шахтер Донецк
Президент "
"Мораес моментально помог нам после своего возвращения. У нас была тяжелая игра с "Александрией", где мы проигрывали 0:1, потом сравняли, и через 2-3 минуты после появления на поле Жуниор забил важный гол.
Возможно, это даже был чемпионский гол, ведь он позволил нам набрать важные очки", — сказал Ахметов.
Популярное сейчас
- Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Усиление Альянса, Динамо интересуется бразильцем. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Успех Ливерпуля, отскок Баварии и скандал вокруг Бенфики. Главные новости за 16 февраля
- Дмитрулин: Хацкевич убрал Хачериди из Динамо, потому что тот сказал, что правша и не может играть левого центрбека
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
Новости по теме
- 12:21 Украинские Де Дзерби: Не думаю, что для Ахметова важно число добытых титулов
- 20:06 Украинские Ахметов: Мораес - важнейший игрок для Шахтера. Мы должны его поддержать
- 22:31 Украинские Эксперт: Каштру не может сразу усадить в запас Тайсона, Марлоса и Мораеса - это будет бомба замедленного действия