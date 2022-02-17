  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ахметов: Возможно, гол Мораеса в ворота Александрии был чемпионским
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ахметов: Возможно, гол Мораеса в ворота Александрии был чемпионским

Премьер-лига
(1 голосов)

Жуниор уже помог команде

Ахметов: Возможно, гол Мораеса в ворота Александрии был чемпионским

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов высказался о нападающем донецкой команды Жуниоре Мораесе и вспомнил его победный гол в ворота "Александрии" (2:1) в последнем матче УПЛ перед зимней паузой.

"Мораес моментально помог нам после своего возвращения. У нас была тяжелая игра с "Александрией", где мы проигрывали 0:1, потом сравняли, и через 2-3 минуты после появления на поле Жуниор забил важный гол.

Возможно, это даже был чемпионский гол, ведь он позволил нам набрать важные очки", — сказал Ахметов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...