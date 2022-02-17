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Дулуб: Я не сторонник проведения спаррингов с балканскими командами, уж очень грубо они действуют
Главный тренер Львова рассказал о зимних спаррингах своей команды
Фото: ФК Львов
Главный тренер "
"Я не сторонник проведения контрольных поединков с командами из балканских стран, уж очень грубо они действуют и польза от таких противостояний — минимальная. Здесь не думаешь о комбинациях, а следишь, как бы ноги остались целы…
Запомнился спарринг с датским "Вендсюсселем", очень обученным оказался соперник. Чувствовалось, что скандинавы хорошо изучили нашу игру и пришлось вносить по ходу поединка коррективы. В познавательном плане матч был очень ценен.
Ну, а меньше всего было претензий к подопечным в поединке с динамовцами Батуми. И не только потому, что удалось отпраздновать викторию, но и четким выполнением львовянами установки. Игра смотрелась, проходила в высоком темпе, обе команды продемонстрировали качественный футбол", - сказал Дулуб.
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