Бартулович: Я не собираюсь никуда бежать из Украины. Там мой дом, моя семья

Ассистент главного тренера " Ингульца " Младен Бартулович поделился своим мнением по поводу возможной широкомасштабной военной агрессии России против Украины.

"Много думаю об этой ситуации. Переживаю, как и все. Однако я не собираюсь никуда бежать из Украины. Там мой дом, моя семья. Я живу в Днепре, я буду там и дальше. Сейчас я нахожусь на сборе в Турции с "Ингульцом". 24 февраля мы возвращаемся домой.

Постоянно читаю новости, но стараюсь меньше все это делать. По-моему, хватает также и лишних накручиваний. К примеру, слежу за тем, как Хорватия подает новости. Все пишут, что в Украине очень напряженная ситуация и дают неутешительные прогнозы по поводу начала войны. Словом, неприятные вещи пишут", - сказал Бартулович.