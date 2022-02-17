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Бартулович: Я не собираюсь никуда бежать из Украины. Там мой дом, моя семья
Младен со сборов возвращается в Украину
фото - ФК Інгулець
Ассистент главного тренера "
"Много думаю об этой ситуации. Переживаю, как и все. Однако я не собираюсь никуда бежать из Украины. Там мой дом, моя семья. Я живу в Днепре, я буду там и дальше. Сейчас я нахожусь на сборе в Турции с "Ингульцом". 24 февраля мы возвращаемся домой.
Постоянно читаю новости, но стараюсь меньше все это делать. По-моему, хватает также и лишних накручиваний. К примеру, слежу за тем, как Хорватия подает новости. Все пишут, что в Украине очень напряженная ситуация и дают неутешительные прогнозы по поводу начала войны. Словом, неприятные вещи пишут", - сказал Бартулович.
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