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Сдал негативный тест. Шапаренко присоединился к Динамо на сборе в Турции
Один из лидеров Динамо снова в обойме
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "
Напомним, начало сбора Николай пропустил из-за положительного результата теста на COVID-19, который он получил перед вылетом команды.
Отбыв пятидневный карантин, Шапаренко сдал повторный тест, который оказался отрицательным. Николай отправился в Анталию и присоединился к команде.
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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