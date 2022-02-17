Сдал негативный тест. Шапаренко присоединился к Динамо на сборе в Турции

Полузащитник " Динамо " Николай Шапаренко прилетел в Турцию и присоединился к сбору команды.

Напомним, начало сбора Николай пропустил из-за положительного результата теста на COVID-19, который он получил перед вылетом команды.

Отбыв пятидневный карантин, Шапаренко сдал повторный тест, который оказался отрицательным. Николай отправился в Анталию и присоединился к команде.