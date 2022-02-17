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Береза: ФК Днепр-1 будет играть в футбол, а батальон Днепр-1 пойдет печь российских солдат в танках

Премьер-лига
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(3 голосов)

Президент Днепра-1 ярко обрисовал нынешнюю ситуацию

Береза: ФК Днепр-1 будет играть в футбол, а батальон Днепр-1 пойдет печь российских солдат в танках

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза ​​рассказал о внутренней обстановке в команде из-за возможного вторжения российской армии в Украину.

– Легионеры "Днепра-1" будут бороться за первое-второе место, а вторжение России в Украину началось в 2014 году. Почему мы должны как-то реагировать на бред, который несется с телевизора? Мы спокойно готовимся к чемпионату.

У них же почётный президент – командир батальона "Днепр-1", чего им переживать? Вы же знаете, откуда произошло название "Днепр-1", мы бздунов в команду не берем. Не берём в "Днепр-1" тех, у кого отсутствуют мужские яйца. Все наши иностранцы как играют за Днепр-1, так и встанут за Украину, если будет нужно.

– Ди Франко сказал, что клуб не позволяет ему давать комментарии по поводу возможного вторжения. Только ему не разрешаете ли всем игрокам?

– А что будет вам комментировать Франсиско Ди Франко, занимающийся футболом? Он в курсе наших внутриполитических проблем? Нет. Он игрок, выполняет контракт. И будет играть, сколько нужно, сколько предусмотрено контрактом.

Каждый должен комментировать то, в чем он разбирается. Спросите украинских футболистов, как они к этому относятся. Им можно комментировать. "Днепр-1" начнет играть в футбол по расписанию и графику чемпионата. Точка.

Вы живете штампами, которые вам предлагает российская педерация, сборище пи@@@@cов. Зачем вы ведетесь на это? Есть в Мариуполе футбол? Есть. Израиль уже 50 лет в войне. Пока мы будем вестись на угорозы российской педерации, пока у нас есть такой восточный сосед, который называет себя или РСФСР, или Советский Союз, мы можем ожидать провокации каждый день.

Война идет с 2014 года, она не прекращалась. Она идет по телевизору, она идет в окопе, идет везде. Как мы готовы к ней? Я вам представлю статистику. Россияне рассчитывали, что после этого вброса на востоке исчезнут туалетная бумага, гречка, сахар, соль. А знаете, что исчезло на Востоке и по всей линии столкновения? Патроны и дешевое оружие в охотничьих магазинах. Патронов сейчас не купишь.

Кого мы боимся? Пусть лезут, мы будем ими землю удобрять. Это очень полезно, урожаи будут хорошие. Мы ждем москалей, пусть идут. Мы не братья.

В 2014 году батальон "Днепр-1" с автоматами пошел на российские танки. В 2022 году футбольный клуб "Днепр-1" будет играть в футбол, а батальон "Днепр-1" пойдет печь российских солдат в танках. Только уже не с автоматами, а с "Джавелинами".

Готовим флешмоб: за российский танк, за металлолом – в два раза больше, чем цена. Представьте себе, что будет, когда объявим об этом. Наш народ начнет с территории России тянуть танки. Вместе с мокшами. Вы же знаете, мы такие.

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В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.02.2022 в 19:10
Респект.
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+2
-1
avatar
eugene (планета Земля)
17.02.2022 в 18:45
Аха-ха! Интервью не президента футбольного клуба, а какого-то гопника из подворотни. Солиднее надо быть, тем более, что всю эту шумиху и бред с "вторжением" раздувают как-раз Украина и её западные "партнёры". Ну и вишенка на торте: "мужские яйца". Серьёзно? А что, в воспалённом воображении Берёзы существуют и женские?
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+2
-5
Лекарь (село Дарница)
17.02.2022 в 18:58
Дебил, представь себе, женские тоже существуют
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+2
-2
avatar
eugene (планета Земля)
17.02.2022 в 19:16
Не у тебя ли?
0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
17.02.2022 в 19:04
Солидный вы наш,дуже шкодую що у вас немає тих самих "мужских" і все на що ви здатні лише базікати про них.Нічого, все буде гаразд,у вас ще є рот. Тримайтися
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+1
-1
ysebe1970 (Бровары)
17.02.2022 в 19:07
Канал Наш прикрыли но его зрители еще вещают..
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+2
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
17.02.2022 в 18:42
Аметов,суркіси,геллери та іньші,записуйте як потрібно давати інтерв'ю під час війни.Красень!
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+3
-3
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Просто Толик (Одесса)
17.02.2022 в 18:34
Дичь конечно. Вавилон.
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+1
-2


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