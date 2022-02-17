Спинелли: Украинцы привыкли к угрозе войны. Если что-то случится, у нас будет время, чтобы уехать

Нападающий " Александрии " Клаудио Спинелли ​​рассказал о внутренней обстановке в команде из-за возможного вторжения российской армии в Украину.

"Точно так же, как в Аргентине мы привыкли к инфляции и девальвации, украинцы привыкли к угрозе войны. Для них эта тема актуальна в последние годы. Они воспринимают ее очень естественно, они очень спокойны; мои коллеги – тоже, они говорят мне сохранять спокойствие. Очевидно, к этому тяжело привыкнуть, я чувствую, что в любой момент что-то может произойти. Но говорят, что каждый год существует угроза войны, которая зависит от политиков.

Я не боюсь, что со мной что-то случится. Единственное, что меня связывает, это турнир, который еще продолжается. Если розыгрыш прекратят, я уйду, а пока соревнования должны возобновится по плану – 25 февраля.

В Украине ритм жизни не изменился, иначе все здесь сошли бы с ума. Они слишком спокойные. Если бы в Аргентине я знал, что может быть война, я бы сошел с ума. Существует много спекуляций в мире новостей, но ситуация отличается от того, что происходит на самом деле.

Александрия больше похожа на поселок. Я больше привык к Буэнос-Айресу. Но здесь спокойнее, и это хорошо. Я недавно женился, и моя жена тоже не боится. Город достаточно далек от возможной зоны вторжения. Если что-то случится, у нас будет время, чтобы уехать.

В Украине существует разрыв между теми, кто предпочитает западный капитализм, и теми, кто ностальгирует по СССР. В России живет много украинцев, но в Украине больше говорят по-русски, чем по-украински. Мои коллеги общаются друг с другом на русском", – сказал Спинелли.