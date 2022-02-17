Гендиректор Львова: Игроки сохраняют спокойствие, угроза вторжения возникла не сегодня и даже не вчера

Генеральный директор "Львова" Вадим Левчук рассказал, как футболисты львовского клуба реагируют на разговоры о возможном полномасштабном вторжении России в Украину.
"Пока как легионеры, так и игроки с украинским гражданством сохраняют спокойствие, ведь угроза вторжения возникла не сегодня и даже не вчера – у нас 8-й год идет война.
Что касается команды, то она вернулась со сборов в Турции. У игроков будет несколько дней для отдыха, после чего начнется подготовка ко второй части УПЛ. Все это будет происходить в штатном режиме", – сказал Левчук.