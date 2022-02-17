  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гендиректор Львова: Игроки сохраняют спокойствие, угроза вторжения возникла не сегодня и даже не вчера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Львова: Игроки сохраняют спокойствие, угроза вторжения возникла не сегодня и даже не вчера

Премьер-лига
(1 голосов)

Во Львове все спокойно

Гендиректор Львова: Игроки сохраняют спокойствие, угроза вторжения возникла не сегодня и даже не вчера

instagram.com/lviv.fc

Новина українською

Генеральный директор "Львова" Вадим Левчук рассказал, как футболисты львовского клуба реагируют на разговоры о возможном полномасштабном вторжении России в Украину.

"Пока как легионеры, так и игроки с украинским гражданством сохраняют спокойствие, ведь угроза вторжения возникла не сегодня и даже не вчера – у нас 8-й год идет война.

Что касается команды, то она вернулась со сборов в Турции. У игроков будет несколько дней для отдыха, после чего начнется подготовка ко второй части УПЛ. Все это будет происходить в штатном режиме", – сказал Левчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...