Гендиректор Львова: Игроки сохраняют спокойствие, угроза вторжения возникла не сегодня и даже не вчера

Генеральный директор " Львова " Вадим Левчук рассказал, как футболисты львовского клуба реагируют на разговоры о возможном полномасштабном вторжении России в Украину.

"Пока как легионеры, так и игроки с украинским гражданством сохраняют спокойствие, ведь угроза вторжения возникла не сегодня и даже не вчера – у нас 8-й год идет война.