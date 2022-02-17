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"Весной это будет одним из главных оружий" - Шаран рассказал, что Минай отрабатывает на сборах
Команда продолжает работу на сборах
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал о подготовке его команды к возобновлению матчей УПЛ.
"Мы ожидали пять - шесть новых игроков на сборах, которые смогу усилить команду, но на сегодняшний момент таких уже десять. Надеюсь, все они останутся с нами. Клуб искал футболистов в каждую линию.
В первую очередь, мы как всегда акцентируем внимание на игре в обороне. У нас есть и быстрые футболисты на флангах. От них мы ожидаем хорошего прессинга и контратак.
Где бы я не работал, всегда делаю упор на стандартных положениях, так как после них забивается много голов. У нас запланировано еще три товарищеских матча на сборах, на которых мы хотим отработать стандарты. Весной это будет одним из главных оружий для достижения успеха", — сказал Шаран.
Напомним, что по итогам первой части сезона "Минай" идет в таблице УПЛ на 15-м месте.
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