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"Весной это будет одним из главных оружий" - Шаран рассказал, что Минай отрабатывает на сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда продолжает работу на сборах

"Весной это будет одним из главных оружий" - Шаран рассказал, что Минай отрабатывает на сборах

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал о подготовке его команды к возобновлению матчей УПЛ.

"Мы ожидали пять - шесть новых игроков на сборах, которые смогу усилить команду, но на сегодняшний момент таких уже десять. Надеюсь, все они останутся с нами. Клуб искал футболистов в каждую линию.

В первую очередь, мы как всегда акцентируем внимание на игре в обороне. У нас есть и быстрые футболисты на флангах. От них мы ожидаем хорошего прессинга и контратак.

Где бы я не работал, всегда делаю упор на стандартных положениях, так как после них забивается много голов. У нас запланировано еще три товарищеских матча на сборах, на которых мы хотим отработать стандарты. Весной это будет одним из главных оружий для достижения успеха", — сказал Шаран.

Напомним, что по итогам первой части сезона "Минай" идет в таблице УПЛ на 15-м месте.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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