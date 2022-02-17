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Черноморец завершил сбор победой над командой из Кыргызстана
В пятницу моряки возвращаются в Одессу
chernomorets.odessa.ua
Моряки начали игру активно – уже на 12-й минуте Морозюк подкараулил ошибку соперника и открыл счет, а на 25-й Мартинович после углового удвоил преимущество одесситов.
В начале второго тайма активизировался и Дордой, который на 48-й минуте сквитал один мяч, однако Путря через 10 минут с пенальти восстановил паритет.
Остальное время матча прошло не так инетересно и без запоминающихся моментов. 3:1, довольно уверенная победа одесситов.
Это был завершающий спарринг одесситов в Турции – завтра команда возвращается в Одессу.
Черноморец — Дордой (Бишкек, Киргизия) 3:1
Голы: Морозюк (12), Мартинович (25), Путря (56-пенальти) — Борубаев (48).
Черноморец: 1. Варакута, 2. Биловар, 5. Мартинович (25. Мартыненко, 46), 23. Сухоцкий, 9. Путря, 21. Бобко, 26. Эрнандес (14. Кравченко, 60), 3. Морозюк (10. Пожег Ванцаш, 60), 11. Штогрин (20. Цонев, 60), 79. Петков (7. Цитаишвили, 60), 45. Брагару (27. «просмотр», 60).
Запасные: 12. Малыш, 44. Паст, 77. Кузык.
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