10 лет Колосу будут отмечать Олег Винник, Оля Полякова и Dzidzio. Будет разыгран автомобиль

12 февраля ковалевский " Колос " отметил свое 10-летие.

По этому поводу 19 февраля в Ковалевке состоятся торжественные празднования с участием украинских звезд: Олега Винника, Оли Поляковой и Dzidzio.

Также в программе запланирован розыгрыш ценных подарков, а именно:

2 велосипеда

10 телевизоров

3 мопеда

1 автомобиль

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо приобрести билет стоимостью 100грн., одну часть от которого положить в прозрачную коробку для розыгрыша, а другую хранить у себя.

Начало праздничных мероприятий в 15:00.