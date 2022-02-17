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10 лет Колосу будут отмечать Олег Винник, Оля Полякова и Dzidzio. Будет разыгран автомобиль

Премьер-лига
(1 голосов)

Праздничные мероприятия состоятся в Ковалевке 19 февраля

10 лет Колосу будут отмечать Олег Винник, Оля Полякова и Dzidzio. Будет разыгран автомобиль

koloskovalivka.com

Новина українською

12 февраля ковалевский "Колос" отметил свое 10-летие.

По этому поводу 19 февраля в Ковалевке состоятся торжественные празднования с участием украинских звезд: Олега Винника, Оли Поляковой и Dzidzio.

Также в программе запланирован розыгрыш ценных подарков, а именно:

2 велосипеда

10 телевизоров

3 мопеда

1 автомобиль

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо приобрести билет стоимостью 100грн., одну часть от которого положить в прозрачную коробку для розыгрыша, а другую хранить у себя.

Начало праздничных мероприятий в 15:00.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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