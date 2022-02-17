Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
10 лет Колосу будут отмечать Олег Винник, Оля Полякова и Dzidzio. Разыграют автомобиль и велосипед
Праздничные мероприятия состоятся в Ковалевке 19 февраля
koloskovalivka.com
12 февраля ковалевский "
По этому поводу 19 февраля в Ковалевке состоятся торжественные празднования с участием украинских звезд: Олега Винника, Оли Поляковой и Dzidzio.
Также в программе запланирован розыгрыш ценных подарков, а именно:
2 велосипеда
10 телевизоров
3 мопеда
1 автомобиль
Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо приобрести билет стоимостью 100грн., одну часть от которого положить в прозрачную коробку для розыгрыша, а другую хранить у себя.
Начало праздничных мероприятий в 15:00.
Популярное сейчас
- Жерсон Родригес отреагировал на ситуацию с увольнением из Труа
- 14-летний футболист Металлиста рассказал о своем дебюте в первой команде
- За Металлист сыграл 14-летний парень. Он забил гол и дважды ассистировал партнерам - ВИДЕО
- Усиление Альянса, Динамо интересуется бразильцем. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО