Минай расписал нулевую ничью с клубом третьего датского дивизиона

В четверг, 17 февраля, Минай на сборах в Турции провел спарринг с представителем Второй лиги (третий дивизион) чемпионата Дании, Брабрандтом.

Тренерский штаб Миная сыграл двумя составами и двумя тактическими схемами.

Впрочем, несмотря на некоторое преимущество украинской команды, матч закончился нулевой ничьёй.

Тем не менее, как отметил после игры главный наставник Миная Владимир Шаран, в целом он доволен отношением своей команды к игре, ведь игроки стремились победить.

Следующий товарищеский поединок Минай проведет в эту субботу, 19 февраля, с узбекской Согдианой.

Минай – Брабрандт 0:0