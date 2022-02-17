Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай расписал нулевую ничью с клубом третьего датского дивизиона
fcminaj.com
В четверг, 17 февраля,
Тренерский штаб Миная сыграл двумя составами и двумя тактическими схемами.
Впрочем, несмотря на некоторое преимущество украинской команды, матч закончился нулевой ничьёй.
Тем не менее, как отметил после игры главный наставник Миная Владимир Шаран, в целом он доволен отношением своей команды к игре, ведь игроки стремились победить.
Следующий товарищеский поединок Минай проведет в эту субботу, 19 февраля, с узбекской Согдианой.
Минай – Брабрандт 0:0
Популярное сейчас
- Заря внесла в заявку клуба на вторую часть сезона УПЛ пятерых новичков
- Жерсон Родригес отреагировал на ситуацию с увольнением из Труа
- "Создается ощущение, что виновного уже назначили". Заявление Ярославского по поводу ДТП
- Ворскла и Десна идут без побед, Заря и Верес больше всех пропускают. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО