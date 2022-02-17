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Минай расписал нулевую ничью с клубом третьего датского дивизиона

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)
Минай расписал нулевую ничью с клубом третьего датского дивизиона

fcminaj.com

Новина українською

В четверг, 17 февраля, Минай на сборах в Турции провел спарринг с представителем Второй лиги (третий дивизион) чемпионата Дании, Брабрандтом.

Тренерский штаб Миная сыграл двумя составами и двумя тактическими схемами.

Впрочем, несмотря на некоторое преимущество украинской команды, матч закончился нулевой ничьёй.

Тем не менее, как отметил после игры главный наставник Миная Владимир Шаран, в целом он доволен отношением своей команды к игре, ведь игроки стремились победить.

Следующий товарищеский поединок Минай проведет в эту субботу, 19 февраля, с узбекской Согдианой.

Минай – Брабрандт 0:0

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В статье: ФК Минай
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
17.02.2022 в 21:44
Скромный такой отчёт... А где же состав команды... Брабранбрандтомдтомдтом...
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