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Денис Бойко: Надеюсь, мы хорошо проведем второй круг и станем чемпионами
Вся борьба еще впереди
fcdynamo.kiev.ua
Голкипер "
"Динамо" - это команда, которая всегда играет на чемпионство. Мы хорошо проводим сборы. "Динамо" всегда в авангарде подготовки, всегда старается достичь максимальных результатов во всех турнирах.
В Турции очень хорошие условия. Мы проводим очень хорошие спарринги. Также на нашем 3-м сборе была очень хорошая погода.
Надеюсь, мы хорошо пройдем сбор, хорошо проведем второй круг и станем чемпионами", - сказал Бойко.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ – киевляне отстают от "Шахтера" на два очка.
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