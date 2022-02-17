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Денис Бойко: Надеюсь, мы хорошо проведем второй круг и станем чемпионами

Премьер-лига
(1 голосов)

Вся борьба еще впереди

Денис Бойко: Надеюсь, мы хорошо проведем второй круг и станем чемпионами

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал о турецких сборах команды и поделился ожиданиями от весенней части сезона.

"Динамо" - это команда, которая всегда играет на чемпионство. Мы хорошо проводим сборы. "Динамо" всегда в авангарде подготовки, всегда старается достичь максимальных результатов во всех турнирах.

В Турции очень хорошие условия. Мы проводим очень хорошие спарринги. Также на нашем 3-м сборе была очень хорошая погода.

Надеюсь, мы хорошо пройдем сбор, хорошо проведем второй круг и станем чемпионами", - сказал Бойко.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ – киевляне отстают от "Шахтера" на два очка.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
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Источник:
DHA

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