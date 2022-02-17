Денис Бойко: Надеюсь, мы хорошо проведем второй круг и станем чемпионами

Голкипер " Динамо " Денис Бойко рассказал о турецких сборах команды и поделился ожиданиями от весенней части сезона.

"Динамо" - это команда, которая всегда играет на чемпионство. Мы хорошо проводим сборы. "Динамо" всегда в авангарде подготовки, всегда старается достичь максимальных результатов во всех турнирах.

В Турции очень хорошие условия. Мы проводим очень хорошие спарринги. Также на нашем 3-м сборе была очень хорошая погода.

Надеюсь, мы хорошо пройдем сбор, хорошо проведем второй круг и станем чемпионами", - сказал Бойко.