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Весной на матчах УПЛ будет работать третий фургон ВАР

Премьер-лига
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Об этом сообщил Лучано Лучи

Весной на матчах УПЛ будет работать третий фургон ВАР

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о готовности судейского копуса к возобновлению сезона в Украине.

"Мы проведем тестирование по физической подготовленности и решим, кто из арбитров получит назначения уже на 19 тур УПЛ.

Мы оценим и теоретическую подготовку судей при поддержке нашего технического консультанта Николы Риццоли. Он специализируется в вопросах ВАР.

Во вторник днем, возле Дома футбола, будет проведена презентация третьего фургона ВАР", — сказал Лучи.

Напомним, что матчи УПЛ возобновятся 25 февраля. Весенняя часть сезона стартует матчем "Минай" - "Заря".

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В статье: Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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