Весной на матчах УПЛ будет работать третий фургон ВАР

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о готовности судейского копуса к возобновлению сезона в Украине.

"Мы проведем тестирование по физической подготовленности и решим, кто из арбитров получит назначения уже на 19 тур УПЛ.

Мы оценим и теоретическую подготовку судей при поддержке нашего технического консультанта Николы Риццоли. Он специализируется в вопросах ВАР.

Во вторник днем, возле Дома футбола, будет проведена презентация третьего фургона ВАР", — сказал Лучи.