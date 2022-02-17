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Весной на матчах УПЛ будет работать третий фургон ВАР
Об этом сообщил Лучано Лучи
Фото Павла Кубанова - УАФ
Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о готовности судейского копуса к возобновлению сезона в Украине.
"Мы проведем тестирование по физической подготовленности и решим, кто из арбитров получит назначения уже на 19 тур УПЛ.
Мы оценим и теоретическую подготовку судей при поддержке нашего технического консультанта Николы Риццоли. Он специализируется в вопросах ВАР.
Во вторник днем, возле Дома футбола, будет проведена презентация третьего фургона ВАР", — сказал Лучи.
Напомним, что матчи
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