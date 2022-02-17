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Александрия в последнем турецком спарринге расписала голевую ничью с казахами

Премьер-лига
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Горожане возвращаются домой

Александрия в последнем турецком спарринге расписала голевую ничью с казахами

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" провела свой заключительный спарринг на турецком сборе. В четверг, 17 февраля, "горожане" сыграли с казахстанским "Аксу".

Игра выдалась азартной – "Александрия" предпочтительнее выглядела в первом тайме, забила два гола (дубль оформил Демченко), пропустив свои ворота только один.

Во втором тайме интереснее выглядели уже казахи, которые закономерно отыгрались.

2:2, "Александрия" завершила сбор ничьей и возвращается в Украину.

"Александрия" - "Аксу" 2:2

Голы: Демченко, 39, 42 – 23, 62

"Александрия": 31 Билык, 90 Дубра, 66 Бондаренко, 11 Мирошниченко, 29 Цуриков, 27 Демченко, 8 Калюжный, 16 Дришлюк, 15 Калитвинцев, 10 Третьяков, 99 Устименко

Запасные: 1 Горох, 79 Ермаков, 17 Кожушко, 23 Одарюк, 2 Мельник, 9 Спинелли, 20 Авагимян, 4 Бабогло, 22 Мустафаев, 77 Андрейчук, 26 Ситников

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В статье: ФК Александрия
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Комментарии (1)
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K-rAB (Ростов-на-Дону)
17.02.2022 в 23:38
Редакція. Білик на воротах стояв, як він голи забивав? (дубль оформил Билык)
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