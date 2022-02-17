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Александрия в последнем турецком спарринге расписала голевую ничью с казахами
Горожане возвращаются домой
fco.com.ua
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Игра выдалась азартной – "Александрия" предпочтительнее выглядела в первом тайме, забила два гола (дубль оформил Демченко), пропустив свои ворота только один.
Во втором тайме интереснее выглядели уже казахи, которые закономерно отыгрались.
2:2, "Александрия" завершила сбор ничьей и возвращается в Украину.
"Александрия" - "Аксу" 2:2
Голы: Демченко, 39, 42 – 23, 62
"Александрия": 31 Билык, 90 Дубра, 66 Бондаренко, 11 Мирошниченко, 29 Цуриков, 27 Демченко, 8 Калюжный, 16 Дришлюк, 15 Калитвинцев, 10 Третьяков, 99 Устименко
Запасные: 1 Горох, 79 Ермаков, 17 Кожушко, 23 Одарюк, 2 Мельник, 9 Спинелли, 20 Авагимян, 4 Бабогло, 22 Мустафаев, 77 Андрейчук, 26 Ситников
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