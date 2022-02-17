Григорчук - о старых долгах Черноморца: Я очень люблю клуб, не хочу говорить о материальны вещах

Главный тренер " Черноморца " Роман Григорчук сравнил новых владельцев клуба Бориса Кауфмана и Александра Грановского с прошлым президентом клуба Леонидом Климовым.

- Чем отличаются подходы новых владельцев клуба от прошлого?

- Сейчас сравнивать их неправильно. Надеемся, что сейчас началась новая эпоха клуба. Дай Бог, чтобы он был более успешным, чем прошлый.

- Вы покидали "Черноморец" в прошлый раз в период начала глубокого кризиса украинского футбола. Сколько вы простили "Черноморцу", когда ушли из клуба?

- Просто я очень люблю клуб и все, что с ним связано. Я не хочу говорить о материальны вещах. Намного важнее то, что нам удалось сделать с этими людьми.

- Долги вам отдавали недвижимостью, как и другим футболистам тогда?

- Да, было такое.