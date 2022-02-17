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Григорчук - о старых долгах Черноморца: Я очень люблю клуб, не хочу говорить о материальны вещах
Давняя история
Фото: ФК Черноморец
Главный тренер "
- Чем отличаются подходы новых владельцев клуба от прошлого?
- Сейчас сравнивать их неправильно. Надеемся, что сейчас началась новая эпоха клуба. Дай Бог, чтобы он был более успешным, чем прошлый.
- Вы покидали "Черноморец" в прошлый раз в период начала глубокого кризиса украинского футбола. Сколько вы простили "Черноморцу", когда ушли из клуба?
- Просто я очень люблю клуб и все, что с ним связано. Я не хочу говорить о материальны вещах. Намного важнее то, что нам удалось сделать с этими людьми.
- Долги вам отдавали недвижимостью, как и другим футболистам тогда?
- Да, было такое.
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