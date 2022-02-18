Колос завершил турецкий сбор победой над чемпионом Эстонии

Колос завершил свой турецкий сбор спаррингом с действующим чемпионом Эстонии Левадией.

Героем матча стал новичок ковалевской команды Сергей Мякушко, открывший счет в игре в середине первой половины, и поставивший точку в матче в конце основного времени, когда преимущество Колоса было минимальным.

После первого гола Мякушкео, эстонцы почти сразу сравняли счет, однако на 56-й минуте Колос снова вывел вперед Олег Ильин.

18 февраля Колос вылетает домой и уже в Ковалевке будет готовиться к стартовому матчу второй половины чемпионата - 28 февраля в рамках 19-го тура УПЛ во Львове сыграет против "Руха".

Колос (Ковалевка, Украина) - Левадия (Таллин, Эстония) 3:1

Голы: Мякушко, 29, 88; Ильин, 56 - Агири, 34

Колос: 25.Волынец (31.Пахолюк, 80), 5.Петров, 21.Новак, 35.Золотов, 14.Милько, 15.Черноморец, 10. Ориховский (90. Богданов, 70), 17. Тотовицкий, 47. Мякушко, 69. Ильин, 67. Исаенко (Ренан, 75)