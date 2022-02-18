Григорчук: Все молодые игроки Динамо, с которыми я работал - невероятно талантливы

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук рассказал, что думает об игроках "Динамо", которые находились в аренде в одесской команде.

"То, что было до конца декабря прошлого года, я не хочу обсуждать. Там работали другие люди, они принимали решения. Мы не можем их обсуждать, критиковать. Для того, чтобы это делать, мы должны знать, какая ситуация, финансовые возможности.

На счет футболистов "Динамо". Все игроки, с которыми я работал, молодые ребята, невероятно талантливы. У них потенциал сумасшедший, огромный. Они будут играть в футбол 100%. Я лишь увидел и получил для себя подтверждение, что это будущее украинского футбола.