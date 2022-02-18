Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук: Все молодые игроки Динамо, с которыми я работал - невероятно талантливы
Речь идет об арендованных футболистах
Скриншот: BurBuzz
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук рассказал, что думает об игроках "Динамо", которые находились в аренде в одесской команде.
"То, что было до конца декабря прошлого года, я не хочу обсуждать. Там работали другие люди, они принимали решения. Мы не можем их обсуждать, критиковать. Для того, чтобы это делать, мы должны знать, какая ситуация, финансовые возможности.
На счет футболистов "Динамо". Все игроки, с которыми я работал, молодые ребята, невероятно талантливы. У них потенциал сумасшедший, огромный. Они будут играть в футбол 100%. Я лишь увидел и получил для себя подтверждение, что это будущее украинского футбола.
Но этим футболистам нужна такая среда, чтобы они играли. Им надо играть, много игрового времени на поле. В нашей ситуации, когда мы решаем такие сложные задачи, нужно положиться на более опытных футболистов. Мы оставили несколько игроков, которые имеют больше шансов играть: Цитаишвили, Кристиан (Биловар - прим.) и Коля Михайленко", – сказал Григорчук в интервью YouTube-канала "BurBuzz".
Популярное сейчас
- ЛЕ. Аталанта - Олимпиакос 2:1. Камбек двумя угловыми
- Лига Европы. Барселона - Наполи 1:1. Катеначчо сработало
- ЛЕ. Зенит – Бетис 2:3. Ракицкий помог победить испанцам
- Ворскла и Десна идут без побед, Заря и Верес больше всех пропускают. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО