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Шахтер - Астана: смотреть онлайн, видеотрансляция
Предпоследний спарринг "горняков"
shakhtar.com
Контрольный матч, 18.02.2022
"Шахтер" 16:00 "Астана"
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