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Григорчук назвал свою тройку лучших футболистов Украины

Премьер-лига
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Есть ли Яремчук или Малиновский?

Григорчук назвал свою тройку лучших футболистов Украины

Фото: ФК Шахтер Солигорск

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук поучаствовал в небольшом блиц-опросе.

— Три самых сильных футболиста Украины прямо сейчас?

— Цыганков ("Динамо"), Степаненко ("Шахтер") и Миколенко ("Эвертон").

— Кто Вам ближе — "Динамо" или "Шахтер"?

— Сложно выбрать, это разные команды. Назову "Динамо".

— Выиграть УПЛ или Лигу Европы?

— Лигу Европы.

— Самый сильный украинский тренер прямо сейчас?

— Наверное, Ребров.

— Моуринью или Гвардиола?

— Сейчас точно Гвардиола.

— Клопп или Симеоне?

— Скорее всего, Клопп.

— Позиционный футбол или контратакующий?

— Только позиционный.

— Месси или Роналду?

— Роналду.

— Кто следующий победитель "Золотого мяча"?

— Мбаппе.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
BurBuzz

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