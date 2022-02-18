Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук назвал свою тройку лучших футболистов Украины
Есть ли Яремчук или Малиновский?
Фото: ФК Шахтер Солигорск
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук поучаствовал в небольшом блиц-опросе.
— Три самых сильных футболиста Украины прямо сейчас?
— Цыганков ("Динамо"), Степаненко ("Шахтер") и Миколенко ("Эвертон").
— Кто Вам ближе — "Динамо" или "Шахтер"?
— Сложно выбрать, это разные команды. Назову "Динамо".
— Выиграть УПЛ или Лигу Европы?
— Лигу Европы.
— Самый сильный украинский тренер прямо сейчас?
— Наверное, Ребров.
— Моуринью или Гвардиола?
— Сейчас точно Гвардиола.
— Клопп или Симеоне?
— Скорее всего, Клопп.
— Позиционный футбол или контратакующий?
— Только позиционный.
— Месси или Роналду?
— Роналду.
— Кто следующий победитель "Золотого мяча"?
— Мбаппе.
Популярное сейчас
- Как сыграл Зинченко? Обзор Лиги Чемпионов от Роберто Моралеса
- Оринчак вернулся в Прикарпатье, Краматорск подписал двоих. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Аталанта - Олимпиакос 2:1. Видео голов и обзор матча
- Дмитрулин: Хацкевич убрал Хачериди из Динамо, потому что тот сказал, что правша и не может играть левого центрбека
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО