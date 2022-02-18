Динамо планирует летом приобрести полузащитника Сан-Паулу

Накануне сообщалось, что киевское "Динамо" интересуется бразильским полузащитником "Сан-Паулу" Игором Гомесом.

Globo утверждает, что интерес к 22-летнему хавбеку все-таки есть, однако руководство киевлян пока не делало предложений относительно потенциального трансфера.

Также источник отмечает, что "Динамо" может рассмотреть вариант с подписанием Гомеса в летнее трансферное окно.

Действующий контракт бразильца действует до марта 2023 года. В прошлом сезоне он отыграл 52 поединка, в которых забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи.