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Динамо планирует летом приобрести полузащитника Сан-Паулу

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что киевляне не вступали в переговоры с бразильским клубом

Динамо планирует летом приобрести полузащитника Сан-Паулу

Фото: beinsports.com

Новина українською

Накануне сообщалось, что киевское "Динамо" интересуется бразильским полузащитником "Сан-Паулу" Игором Гомесом.

Globo утверждает, что интерес к 22-летнему хавбеку все-таки есть, однако руководство киевлян пока не делало предложений относительно потенциального трансфера.

Также источник отмечает, что "Динамо" может рассмотреть вариант с подписанием Гомеса в летнее трансферное окно.

Действующий контракт бразильца действует до марта 2023 года. В прошлом сезоне он отыграл 52 поединка, в которых забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Сан-Паулу Гомес
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Источник:
ge.globo.com

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Комментарии (1)
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shat (киев)
18.02.2022 в 11:57
подскажите , с таким убогим результатом есть хоть один хавбек на Украине ? помоему это средний результат крайних защитников
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