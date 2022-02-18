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Динамо планирует летом приобрести полузащитника Сан-Паулу
Пока что киевляне не вступали в переговоры с бразильским клубом
Фото: beinsports.com
Накануне сообщалось, что киевское "Динамо" интересуется бразильским полузащитником "Сан-Паулу" Игором Гомесом.
Globo утверждает, что интерес к 22-летнему хавбеку все-таки есть, однако руководство киевлян пока не делало предложений относительно потенциального трансфера.
Также источник отмечает, что "Динамо" может рассмотреть вариант с подписанием Гомеса в летнее трансферное окно.
Действующий контракт бразильца действует до марта 2023 года. В прошлом сезоне он отыграл 52 поединка, в которых забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи.
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