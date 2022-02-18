Лавриненко: Мы надеялись сыграть с Динамо в Кропивницком

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал о переносе домашнего матча против "Динамо" в Киев.

"Мы бы хотели сыграть в Кропивницком, надеялись сыграть там. Но так сложилось, что по техническим причинам не успели там доремонтировать стадион. Подтрибунные помещения там в прошлом году требовали ремонта. Сейчас, видимо, не успели.

У нас запасной стадион заявлен в Александрии, но "Александрия" тоже проводит свой матч, поэтому так сложилось, накладка такая. Другого варианта и не было. Играть с "Динамо" тяжело и дома, и на выезде. Дома в какой-то степени было бы немного легче. Ничего, "Динамо" мы дадим бой. Нам некуда отступать. У нас каждая игра, как последняя", – сказал Лавриненко в комментарии Футбол NEWS.