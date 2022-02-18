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Лавриненко: Мы надеялись сыграть с Динамо в Кропивницком
Стадион из Петрового до сих пор не готов
Скриншот: ТК Футбол
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал о переносе домашнего матча против "Динамо" в Киев.
"Мы бы хотели сыграть в Кропивницком, надеялись сыграть там. Но так сложилось, что по техническим причинам не успели там доремонтировать стадион. Подтрибунные помещения там в прошлом году требовали ремонта. Сейчас, видимо, не успели.
У нас запасной стадион заявлен в Александрии, но "Александрия" тоже проводит свой матч, поэтому так сложилось, накладка такая. Другого варианта и не было. Играть с "Динамо" тяжело и дома, и на выезде. Дома в какой-то степени было бы немного легче. Ничего, "Динамо" мы дадим бой. Нам некуда отступать. У нас каждая игра, как последняя", – сказал Лавриненко в комментарии Футбол NEWS.
Отметим, что матч второго круга запланирован на 26 февраля.
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