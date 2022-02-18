Реал ищет замену Карвахалю. В списке кандидатов - защитник Шахтера

22-летний защитник "Шахтера" Додо заинтересовал мадридский "Реал".

Как сообщает DefensaCentral, руководство мадридцев рассматривают варианты по усилению правого фланга обороны. В данный момент эту позицию в "Реале" закрывает 30-летний Даниэль Карвахаль.

А в стане "сливочных" понимают, что опытному испанцу нужно подыскивать сменщика.

Кроме Додо мадридский клуб нацелен на Норди Мукиеле из "Лейпцига" и Риса Джеймса из "Челси". Также отмечается, что наиболее реальным и дешевым вариантом было бы вернуть Одриосолу после аренды в "Фиорентине".

Напомним, в нынешнем сезоне Додо сыграл 26 матчей за "горняков" и оформил 4 результативные передачи. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2025 года, а оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 20 млн евро.