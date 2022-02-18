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Реал ищет замену Карвахалю. В списке кандидатов - защитник Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Молодой игрок попал в сферу внимания "сливочных"

Реал ищет замену Карвахалю. В списке кандидатов - защитник Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

22-летний защитник "Шахтера" Додо заинтересовал мадридский "Реал".

Как сообщает DefensaCentral, руководство мадридцев рассматривают варианты по усилению правого фланга обороны. В данный момент эту позицию в "Реале" закрывает 30-летний Даниэль Карвахаль.

А в стане "сливочных" понимают, что опытному испанцу нужно подыскивать сменщика.

Кроме Додо мадридский клуб нацелен на Норди Мукиеле из "Лейпцига" и Риса Джеймса из "Челси". Также отмечается, что наиболее реальным и дешевым вариантом было бы вернуть Одриосолу после аренды в "Фиорентине".

Напомним, в нынешнем сезоне Додо сыграл 26 матчей за "горняков" и оформил 4 результативные передачи. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2025 года, а оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 20 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Додо
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Источник:
DefensaCentral

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
18.02.2022 в 12:49
От би щас Хакімі мати але ні взяли і продали.... не на того ставку поставили....
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