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Реал ищет замену Карвахалю. В списке кандидатов - защитник Шахтера
Молодой игрок попал в сферу внимания "сливочных"
Фото: ФК Шахтер Донецк
22-летний защитник "Шахтера" Додо заинтересовал мадридский "Реал".
Как сообщает DefensaCentral, руководство мадридцев рассматривают варианты по усилению правого фланга обороны. В данный момент эту позицию в "Реале" закрывает 30-летний Даниэль Карвахаль.
А в стане "сливочных" понимают, что опытному испанцу нужно подыскивать сменщика.
Кроме Додо мадридский клуб нацелен на Норди Мукиеле из "Лейпцига" и Риса Джеймса из "Челси". Также отмечается, что наиболее реальным и дешевым вариантом было бы вернуть Одриосолу после аренды в "Фиорентине".
Напомним, в нынешнем сезоне Додо сыграл 26 матчей за "горняков" и оформил 4 результативные передачи. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2025 года, а оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 20 млн евро.
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