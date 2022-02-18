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Днепр-1 потерпел первое поражение на сборе в Турции

Премьер-лига
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Подопечные Йовичевича минимально уступили сопернику из Латвии

Днепр-1 потерпел первое поражение на сборе в Турции

Фото: СК Днепр-1

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В рамках подготовки ко второй половине сезона УПЛ "Днепр-1" провел очередной товарищеский матч. В этот раз подопечные Игоря Йовичевича сыграли против латвийской "Ауды" и минимально уступили со счетом 0:1.

Добавим, что это первое поражение на сборах для днепровской команды.

"Днепр-1" - "Ауда" (Латвия) - 0:1

"Днепр-1": Кинарейкин, Лучкевич, Адамюк, Логинов, Бузанелло, Соловьев, Рубчинский (Кивинда, 86), Пихаленок, Пирес, Билл, Гуаль.

Гол: Савельев (48).

Предупреждения: Харабас (30), Лучкевич (47), Бузанелло (50), Менез (52), Пирес (85), Огуньи (90+2).

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В статье: СК Днепр-1
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