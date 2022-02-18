Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 потерпел первое поражение на сборе в Турции
Подопечные Йовичевича минимально уступили сопернику из Латвии
Фото: СК Днепр-1
В рамках подготовки ко второй половине сезона УПЛ "Днепр-1" провел очередной товарищеский матч. В этот раз подопечные Игоря Йовичевича сыграли против латвийской "Ауды" и минимально уступили со счетом 0:1.
Добавим, что это первое поражение на сборах для днепровской команды.
"Днепр-1" - "Ауда" (Латвия) - 0:1
"Днепр-1": Кинарейкин, Лучкевич, Адамюк, Логинов, Бузанелло, Соловьев, Рубчинский (Кивинда, 86), Пихаленок, Пирес, Билл, Гуаль.
Гол: Савельев (48).
Предупреждения: Харабас (30), Лучкевич (47), Бузанелло (50), Менез (52), Пирес (85), Огуньи (90+2).
Популярное сейчас
- Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Григорчук назвал свою тройку лучших футболистов Украины
- Аталанта - Олимпиакос 2:1. Видео голов и обзор матча
- СМИ: В кулуарах уже рассматривается вариант переноса старта весенней части чемпионата УПЛ
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
Новости по теме
- 18:13 Украинские Бартулович: Я не собираюсь никуда бежать из Украины. Там мой дом, моя семья
- 17:55 Украинские Береза: ФК Днепр-1 будет играть в футбол, а батальон Днепр-1 пойдет печь российских солдат в танках
- 15:18 Украинские Хавбек Руха: Если я уеду из Украины, то по футбольным причинам, а не из-за проблем с Россией