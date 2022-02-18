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Динамо назвало последнего соперника на зимних сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Третий сбор киевлян в Турции подходит к концу

Динамо назвало последнего соперника на зимних сборах

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Пятым и последним соперником киевского "Динамо" в контрольных матчах на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции станет латвийский клуб РФШ (полное название - FK Rigas Futbola Skola) из Риги.

Контрольная встреча с чемпионом прошлого сезона чемпионата Латвии состоится в понедельник, 21 февраля, на арене Mardan Stadium в Анталии. Начало – в 11:00 по киевскому времени.

После завершения поединка динамовцы отправятся в аэропорт Анталии и вернутся в Киев.

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В статье: Динамо (Киев) РФШ
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
18.02.2022 в 14:08
Це ця Рига в якій Філіпов і Юрченко?
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OctoberFest (Голая Пристань)
18.02.2022 в 14:27
Нет. То просто Рига
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0
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