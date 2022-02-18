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Динамо назвало последнего соперника на зимних сборах
Третий сбор киевлян в Турции подходит к концу
Фото: ФК Динамо Киев
Пятым и последним соперником киевского "Динамо" в контрольных матчах на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции станет латвийский клуб РФШ (полное название - FK Rigas Futbola Skola) из Риги.
Контрольная встреча с чемпионом прошлого сезона чемпионата Латвии состоится в понедельник, 21 февраля, на арене Mardan Stadium в Анталии. Начало – в 11:00 по киевскому времени.
После завершения поединка динамовцы отправятся в аэропорт Анталии и вернутся в Киев.
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