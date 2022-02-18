Металлист 1925 уступил команде Первой лиги в спарринге

Харьковский "Металлист 1925" провел очередной контрольный матч на сборах в Турции. На этот раз соперником подопечных Валерия Кривенцова был представитель Первой лиги - "Оболонь".

Поединок завершился минимальным поражение для харьковской команды - 0:1. Единственный гол на счету Константина Черния.

Напомним, что сегодня, 18 февраля "Металлист 1925" проведет еще один спарринг - против львовского "Руха". Начало - в 16:30.

"Металлист 1925" - "Оболонь" 0:1

Гол: Черний, 77

"Металлист 1925": Сидоренко, Капинус, Кверквелия (Батюшин, 84), Ченбай, Коваленко, Потимков, Русин, Крыськив, Эмере, Фабиньо, Островский

ФК "Оболонь": Василий Литвиненко (Назарий Федоровский, 46), Алексей Майданевич (Никита Глошардин, 46), Олег Бородай (Максим Потопальский, 46), Юрий Мате (Владимир Дмитренко, 61), Александр Осман (Егор Прокопенко, 46), Дмитрий Олейник (Алексей Щебетун, 46), Алексей Лобов (Максим Покотилюк, 46), Иван Матяж – к (Дмитрий Сычевский, 46), Сергей Суханов (Игорь Мединский, 46), Олег Слободян (Станислав Василенко, 46), Александр Батальский (Константин Черний, 46)