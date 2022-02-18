Григорчук: В дальнейшем будем ставить задачу бороться за еврокубки

Главный тренер одесского " Черноморца " Роман Григорчук назвал цели и задачи команды на нынешний сезон и ближайшую перспективу.

"Я вижу, что руководители клуба правильно смотрят на наше дальнейшее развитие. Будет постепенный прогресс.

Мы не можем сейчас говорить о том, что в следующем сезоне станем чемпионом, нужно реально смотреть вещи. Первый шаг – это остаться в УПЛ, следующий – развитие. Я бы хотел, чтобы это развитие было стремительным, и для себя мы будем ставить задачу бороться за еврокубки.

Во-первых, это часть полноценной футбольной жизни, а во-вторых, это нужно Одессе. Думаю, что в Одессе должен быть футбол высокого уровня", – сказал Григорчук.