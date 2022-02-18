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Григорчук: В дальнейшем будем ставить задачу бороться за еврокубки
Амбициозные планы обновленного клуба
Фото: ФК Черноморец
Главный тренер одесского "
"Я вижу, что руководители клуба правильно смотрят на наше дальнейшее развитие. Будет постепенный прогресс.
Мы не можем сейчас говорить о том, что в следующем сезоне станем чемпионом, нужно реально смотреть вещи. Первый шаг – это остаться в УПЛ, следующий – развитие. Я бы хотел, чтобы это развитие было стремительным, и для себя мы будем ставить задачу бороться за еврокубки.
Во-первых, это часть полноценной футбольной жизни, а во-вторых, это нужно Одессе. Думаю, что в Одессе должен быть футбол высокого уровня", – сказал Григорчук.
Напомним, что по итогам осенней части сезона команда занимает в таблице УПЛ 13-е место.
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