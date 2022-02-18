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Григорчук: В дальнейшем будем ставить задачу бороться за еврокубки

Премьер-лига
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Амбициозные планы обновленного клуба

Григорчук: В дальнейшем будем ставить задачу бороться за еврокубки

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук назвал цели и задачи команды на нынешний сезон и ближайшую перспективу.

"Я вижу, что руководители клуба правильно смотрят на наше дальнейшее развитие. Будет постепенный прогресс.

Мы не можем сейчас говорить о том, что в следующем сезоне станем чемпионом, нужно реально смотреть вещи. Первый шаг – это остаться в УПЛ, следующий – развитие. Я бы хотел, чтобы это развитие было стремительным, и для себя мы будем ставить задачу бороться за еврокубки.

Во-первых, это часть полноценной футбольной жизни, а во-вторых, это нужно Одессе. Думаю, что в Одессе должен быть футбол высокого уровня", – сказал Григорчук.

Напомним, что по итогам осенней части сезона команда занимает в таблице УПЛ 13-е место.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТК Футбол

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