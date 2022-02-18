  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань: Все понимают, что Днепр утопили и создали Днепр-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: Все понимают, что Днепр утопили и создали Днепр-1

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Ротань высказался о новом днепровском клубе

Ротань: Все понимают, что Днепр утопили и создали Днепр-1

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань, который лучшие годы своей игровой карьеры провел в "Днепре", высказался о "Днепре-1".

"Нормально отношусь к "Днепру-1", но понимаю отношение болельщиков. Это не мой родной клуб. Обидно, что того старого "Днепра" нет. И все понимают, что тот клуб утопили и создали этот. И болельщики его не воспринимают, и они правы.

Если говорить о команде, об их игре, то мне импонирует команда Йовичевича.

Битва "Днепр-1" - "Металлист" в новом сезоне УПЛ? Я думаю, что в раньше эту битву сопровождали болельщики. А сейчас у одного клуба фаны есть, а у другого нет.

Вы понимаете, почему у "Днепра-1" их практически нет. Клубу нужно работать в этом направлении", - сказал Ротань.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
18.02.2022 в 17:49
как Ротань угробил ЧМ Петракова и проиграл 3 турнира-а сейчас это просто пацаны без званий и имён
Ответить
0
0
fato41
18.02.2022 в 17:42
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...