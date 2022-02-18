Ротань: Все понимают, что Днепр утопили и создали Днепр-1

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань, который лучшие годы своей игровой карьеры провел в "Днепре", высказался о " Днепре-1 ".

"Нормально отношусь к "Днепру-1", но понимаю отношение болельщиков. Это не мой родной клуб. Обидно, что того старого "Днепра" нет. И все понимают, что тот клуб утопили и создали этот. И болельщики его не воспринимают, и они правы.

Если говорить о команде, об их игре, то мне импонирует команда Йовичевича.

Битва "Днепр-1" - "Металлист" в новом сезоне УПЛ? Я думаю, что в раньше эту битву сопровождали болельщики. А сейчас у одного клуба фаны есть, а у другого нет.

Вы понимаете, почему у "Днепра-1" их практически нет. Клубу нужно работать в этом направлении", - сказал Ротань.