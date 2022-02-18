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Ротань: Все понимают, что Днепр утопили и создали Днепр-1
Ротань высказался о новом днепровском клубе
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань, который лучшие годы своей игровой карьеры провел в "Днепре", высказался о "
"Нормально отношусь к "Днепру-1", но понимаю отношение болельщиков. Это не мой родной клуб. Обидно, что того старого "Днепра" нет. И все понимают, что тот клуб утопили и создали этот. И болельщики его не воспринимают, и они правы.
Если говорить о команде, об их игре, то мне импонирует команда Йовичевича.
Битва "Днепр-1" - "Металлист" в новом сезоне УПЛ? Я думаю, что в раньше эту битву сопровождали болельщики. А сейчас у одного клуба фаны есть, а у другого нет.
Вы понимаете, почему у "Днепра-1" их практически нет. Клубу нужно работать в этом направлении", - сказал Ротань.
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