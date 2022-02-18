Заслуженная победа. Шахтер на сборах разгромил Астану

Уже через неделю возвращаются матчи украинского чемпионата. Команды на финишной прямой своих зимних сборов. Кто-то пытается наработать последние фишки на тренировках; кто-то - провести больше спаррингов, а кто-то - просто погреться на турецком солнышке, ибо зима в Украина - вещь не самая приятная. На любителя. Последние мгновения на сборах проводит и донецкий "Шахтер", у которого по графику два завершающих дня в Турции. На каждый - отдельный спарринг с отдельным соперником. Сегодня их ожидало первое испытание, в виде казахстанской "Астаны".

Это был нетипичный спарринг "Шахтера". Было весело, ярко и с большим количеством опасных моментов. Во многом спонсором веселья выступила "Астана", решившая не играть в "автобус", а попытаться дать отпор. И вначале, не считая пропущенного гола, у них неплохо получалось. Два опасных стандарта, несколько фланговых выпадов, удары. Работы у Трубина было в достатке, с которой "первый номер горняков" успешно справлялся.

Более того, Трубин еще и поучаствовал в первой голевой атаке своей команды. Именно его дальняя передача вывела Мудрика 1 на 1 с кипером соперника. Михаил этот буллит реализовал. Его гол стал единственным до перерыва, и это немного оскорбительно. "Шахтер" мог забивать больше, "Шахтер" обязан был забивать больше. Выпады Мудрика, удары Судакова, Тете и Мораеса, каркас от Додо. Слушайте, так сходу и не вспомнишь, когда "горняки" столько создавали в последний раз. Точно не в 2022-м.

Во втором тайме темп немного упал. Причин на то несколько, одна из которых - замены де Дзерби. А точнее, практически полное их отсутствие. Сразу после перерыва вышли лишь Нерес и Пятов, ближе к 70-й минуте появился Педриньо. Вероятно, с приближением официальных матчей, алленаторе решил дать основе больше времени, в то время как остальные игроки получат свое время уже против "Риги". То есть, завтра.

Под конец матча силы окончательно покинули "Астану", чем воспользовались "горняки", двумя выстрелами убив интригу - забивали Тете и Нерес. Яркая победа "Шахтера". И заслуженная.

Контрольный матч, 18.02.2022

"Шахтер" - "Астана" 3:0

Гол: Мудрик 3, Тете 89, Нерес 90

"Шахтер": Трубин (Пятов 46) - Тобиас, Витао, Матвиенко, Додо - Степаненко, Майкон - Тете, Судаков (Нерес 46), Мудрик - Мораес (Педриньо 70)