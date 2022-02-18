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Черноморец близок к подписанию канадского защитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Манджрекар Джеймс уже прибыл в Одессу

Черноморец близок к подписанию канадского защитника

twitter.com/manjrekarjames

Новина українською

"Черноморец" в ближайшее время может подписать канадского защитника Манджрекара Джеймса.

Как сообщает Трибуна, стороны близки к подписанию соглашения – футболист уже приббыл в Одессу для завершения перехода.

Ранее Джеймс выступал в Венгрии ("Печ", "Дьошдьор", "Вашаш"), Дании ("Мидтьюлланд") и Греции ("Ламия"). Текущий сезон 28-летний игрок начал в датском "Вайле", за который провел 13 игр в чемпионате.

По информации Transfermarkt, его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года, оценочная стоимость игрока – 400 тысяч евро.

Также на счету Джеймса 17 игр за сборную Канады и 2 гола.

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В статье: Черноморец (Одесса) Манджрекар Джеймс
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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fato41
18.02.2022 в 17:42
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Party555 (Днепр)
18.02.2022 в 17:55
Кидалы Выигрыш не выплачивают
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jnp49 (ОДЕССА)
18.02.2022 в 17:37
Он вчера уже выходил на замену под 27 номером и произвёл довольно -таки НЕ ПЛОХОЕ впечатление.., во всяком случае старался изо всех сил!
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alex.belogubko (одесса)
18.02.2022 в 17:45
это не он то был Сангаре а это Джеймс канадец
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