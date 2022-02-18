Черноморец близок к подписанию канадского защитника

" Черноморец " в ближайшее время может подписать канадского защитника Манджрекара Джеймса.

Как сообщает Трибуна, стороны близки к подписанию соглашения – футболист уже приббыл в Одессу для завершения перехода.

Ранее Джеймс выступал в Венгрии ("Печ", "Дьошдьор", "Вашаш"), Дании ("Мидтьюлланд") и Греции ("Ламия"). Текущий сезон 28-летний игрок начал в датском "Вайле", за который провел 13 игр в чемпионате.

По информации Transfermarkt, его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года, оценочная стоимость игрока – 400 тысяч евро.

Также на счету Джеймса 17 игр за сборную Канады и 2 гола.