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Григорчук: Динамо сделало очень правильный ход, пригласив Луческу

Премьер-лига
(2 голосов)

Прогресс игроков Динамо налицо

Григорчук: Динамо сделало очень правильный ход, пригласив Луческу

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

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Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук высказал свое мнени о наставнике "Динамо" Мирче Луческу.

"Луческу — выдающийся тренер. На мой взгляд, "Динамо" сделало очень правильный ход, пригласив такого тренера. Этот человек может развивать футболистов. Я уверен, что их мировоззрение, их философия, их отношение к футболу изменились. Они многому научились, потому что, действительно, Луческу учит людей.

Видно, когда человек играет на поле, потому что играет, что-то сам умеет, анализирует ситуацию. А есть абсолютно поставленный подход, направление, стиль. В "Динамо" все это видно.

Луческу проделал огромную полезную работу в "Динамо", и это подтвердилось еще и результатом", — считает Григорчук.

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В статье: Мирча Луческу Роман Григорчук Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
BurBuzz

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