Григорчук: Динамо сделало очень правильный ход, пригласив Луческу

Главный тренер " Черноморца " Роман Григорчук высказал свое мнени о наставнике "Динамо" Мирче Луческу.

"Луческу — выдающийся тренер. На мой взгляд, "Динамо" сделало очень правильный ход, пригласив такого тренера. Этот человек может развивать футболистов. Я уверен, что их мировоззрение, их философия, их отношение к футболу изменились. Они многому научились, потому что, действительно, Луческу учит людей.

Видно, когда человек играет на поле, потому что играет, что-то сам умеет, анализирует ситуацию. А есть абсолютно поставленный подход, направление, стиль. В "Динамо" все это видно.

Луческу проделал огромную полезную работу в "Динамо", и это подтвердилось еще и результатом", — считает Григорчук.