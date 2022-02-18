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Григорчук: Динамо сделало очень правильный ход, пригласив Луческу
Прогресс игроков Динамо налицо
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Главный тренер "
"Луческу — выдающийся тренер. На мой взгляд, "Динамо" сделало очень правильный ход, пригласив такого тренера. Этот человек может развивать футболистов. Я уверен, что их мировоззрение, их философия, их отношение к футболу изменились. Они многому научились, потому что, действительно, Луческу учит людей.
Видно, когда человек играет на поле, потому что играет, что-то сам умеет, анализирует ситуацию. А есть абсолютно поставленный подход, направление, стиль. В "Динамо" все это видно.
Луческу проделал огромную полезную работу в "Динамо", и это подтвердилось еще и результатом", — считает Григорчук.
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