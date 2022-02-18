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Вербич: Большинство моих одноклубников рассматривают возможность ненадолго покинуть Украину, если начнется война

Премьер-лига
(1 голосов)

Беньямин рассказал об обстановке в Динамо и своем восприятии нынешней ситуации

Вербич: Большинство моих одноклубников рассматривают возможность ненадолго покинуть Украину, если начнется война

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич высказался о ситуации в Украине на фоне возможного полномасштабного вторжения российской армии.

- Ощущения, когда смотришь телевизор и читаешь новости, не из приятных. На самом деле, я даже не знаю, что думать. Это то, чего я не мог себе представить даже в худшем случае. Однако теперь, по сообщениям СМИ, война, похоже, уже на носу. Я до сих пор не могу представить, что это произойдет на самом деле.

Единственное, что мы можем сделать, это надеяться на дипломатическое соглашение. Я сейчас за границей, но моя семья в Киеве. Большинство моих товарищей по команде рассматривают возможность ненадолго покинуть Украину на случай, если действительно начнется война.

- Клуб держит вас в курсе? Получаете ли вы какие-либо специальные инструкции или советы?

- На самом деле особой паники в клубе пока нет. Команда находится на сборах в Турции. Я не хочу слишком касаться политики, но у меня такое чувство, что в интернете гораздо больше паники, чем в реальной жизни. Люди нетерпеливы по поводу ситуации, но пока она достаточно спокойная и, надеюсь, такой и останется.

- Что говорят украинские товарищи по команде, которые все же чуть более эмоционально вовлечены во всю ситуацию?

- Эта сага крутится уже некоторое время. Волнения на Донбассе и в Крыму идут с 2014 года, и мы уже говорили об этом с товарищами по команде. Почему-то все были уверены, что этот конфликт не распространится. Однако в последние дни они также немного больше нервничают и думают о том, что произойдет, если случится худшее.

Напряжение действительно есть, но мне все же кажется, что все больше людей придерживаются мнения, что войны не будет. Я и сам очень надеюсь, что все разрешится мирным путем.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
Sport Klub

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Комментарии (8)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
18.02.2022 в 19:39
Одну из шести республик бывшей Югославии ( Словению ) война начала/средины девяностых практически не зацепила. Вербич из Словении) Мне понравился рассудительный ход его мыслей. Спокойный, без паники.
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0
-1
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С.Карпович. (Ланівці)
18.02.2022 в 19:38
Вербич сказав те що думає команда.Короче ,дерти будуть всі.
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+1
-1
krakow (Херсон)
18.02.2022 в 19:20
"Динамо" бежит? Все бегут"... Бедолага интервьюер. Попытался спасти патриотическую репутацию динамы,вопросом про "украинских товарищей по команде". Вербич, не вкурил...
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+3
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.02.2022 в 18:39
Голубая луна им всем виной!
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+2
-5
avatar
ascent (Луксор)
18.02.2022 в 18:25
Ха-ха-ха, а все на бразильцев Шахтера пеняли, а первыми собираются убежать динамовские крысы....
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+4
-7
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ascent (Луксор)
18.02.2022 в 18:27
Причем большинство...
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+3
-6
Thiirane2 (Днепр)
18.02.2022 в 19:44
Ты лучше сепарская крыса скажи, зачем ты и твои любовники впопучленцы в детский садик стреляли? Беги за Урал, а то скоро совсем дырявый станешь, не только сзади снизу.
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+1
-1
rjhxb61@ukr.net (киев)
18.02.2022 в 19:45
Шахтер из Донецка из-за бразильцев в 2014 убежал в Киев. Куда будет драпать шахта из Киева?
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