Вербич: Большинство моих одноклубников рассматривают возможность ненадолго покинуть Украину, если начнется война

Полузащитник " Динамо " Беньямин Вербич высказался о ситуации в Украине на фоне возможного полномасштабного вторжения российской армии.

- Ощущения, когда смотришь телевизор и читаешь новости, не из приятных. На самом деле, я даже не знаю, что думать. Это то, чего я не мог себе представить даже в худшем случае. Однако теперь, по сообщениям СМИ, война, похоже, уже на носу. Я до сих пор не могу представить, что это произойдет на самом деле.

Единственное, что мы можем сделать, это надеяться на дипломатическое соглашение. Я сейчас за границей, но моя семья в Киеве. Большинство моих товарищей по команде рассматривают возможность ненадолго покинуть Украину на случай, если действительно начнется война.

- Клуб держит вас в курсе? Получаете ли вы какие-либо специальные инструкции или советы?

- На самом деле особой паники в клубе пока нет. Команда находится на сборах в Турции. Я не хочу слишком касаться политики, но у меня такое чувство, что в интернете гораздо больше паники, чем в реальной жизни. Люди нетерпеливы по поводу ситуации, но пока она достаточно спокойная и, надеюсь, такой и останется.

- Что говорят украинские товарищи по команде, которые все же чуть более эмоционально вовлечены во всю ситуацию?

- Эта сага крутится уже некоторое время. Волнения на Донбассе и в Крыму идут с 2014 года, и мы уже говорили об этом с товарищами по команде. Почему-то все были уверены, что этот конфликт не распространится. Однако в последние дни они также немного больше нервничают и думают о том, что произойдет, если случится худшее.

Напряжение действительно есть, но мне все же кажется, что все больше людей придерживаются мнения, что войны не будет. Я и сам очень надеюсь, что все разрешится мирным путем.