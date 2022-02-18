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Де Дзерби: Мудрик когда-нибудь может выиграть Золотой мяч
Может выиграть, а может и не выиграть
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "
"Мудрик – это тот футболист, который может когда-нибудь выиграть Золотой мяч.
Я был заинтересован в покупке Нереса. Я лично убеждал игрока перейти в "Шахтер".
Когда я пришел, я не гарантировал никому из ветеранов места в основе, они к этому нормально отнеслись. И своей работой сами заслужили место в основе.
В ближайшие 5 лет молодые игроки "Шахтера" станут лидерами сборной, – сказал Де Дзерби.
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