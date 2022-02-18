Де Дзерби: Мудрик когда-нибудь может выиграть Золотой мяч

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби высказался о футболистах команды.

"Мудрик – это тот футболист, который может когда-нибудь выиграть Золотой мяч.

Я был заинтересован в покупке Нереса. Я лично убеждал игрока перейти в "Шахтер".

Когда я пришел, я не гарантировал никому из ветеранов места в основе, они к этому нормально отнеслись. И своей работой сами заслужили место в основе.

В ближайшие 5 лет молодые игроки "Шахтера" станут лидерами сборной, – сказал Де Дзерби.