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Де Дзерби: Мудрик когда-нибудь может выиграть Золотой мяч

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Может выиграть, а может и не выиграть

Де Дзерби: Мудрик когда-нибудь может выиграть Золотой мяч

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби высказался о футболистах команды.

"Мудрик – это тот футболист, который может когда-нибудь выиграть Золотой мяч.

Я был заинтересован в покупке Нереса. Я лично убеждал игрока перейти в "Шахтер".

Когда я пришел, я не гарантировал никому из ветеранов места в основе, они к этому нормально отнеслись. И своей работой сами заслужили место в основе.

В ближайшие 5 лет молодые игроки "Шахтера" станут лидерами сборной, – сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Давид Нерес Михаил Мудрик
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Комментарии (4)
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Hanter44 (Baburka)
18.02.2022 в 19:47
И,как всегда,рядом подленький комментарий от редакции.
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sasha_lv (Львів)
18.02.2022 в 19:46
Якщо в ПСЖ перейдє.....
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.02.2022 в 19:43
придурок, научи команду играть в современный футбол, а не в тики-таку 10-летней давности!
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Party555 (Днепр)
18.02.2022 в 19:37
Мне кажется Де Дзерби просто би
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