Днепр-1 благодаря голу Довбика одолел чемпиона Казахстана

Днепр-1 провел свой последний спарринг на турецких сборах. 18 февраля команда Игоря Йовичевича сыграла с чемпионом Казахстана – Тоболом.

В этом поединке тренерский штаб днепрян задействовал состав, приближенный к тому, который 27 февраля сыграет против Десны в чемпионате.

Первый тайм прошел при преимуществе днепрян, однако до опасных моментов дело доходило нечасто. И все же днепряне сумели открыть счет еще в первом тайме – Довбик головой по высокой дуге направил мяч в сетку после навеса с левого фланга от Кравченко.

Во втором тайме Тобол подравнял игру, моменты стали возникать у обеих ворот, но вот реализация продолжала хромать.

В итоге, поединок так и закончился с минимальным перевесом украинской команды.

Днепр-1 – Тобол 1:0

Гол: Довбик (38, пас Кравченко)

Днепр-1: 33. Юрчук, 11. Кравченко, 39. Сваток, 5. Нельсон, 47. Вантух, 8. Когут, 20. Ди Франко, 30. Джурасек, 29. Назаренко (16. Кивинда, 82), 14. Ярмолюк, 7. Довбик.