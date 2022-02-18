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Днепр-1 благодаря голу Довбика одолел чемпиона Казахстана
Днепряне обыграли Тобол
scdnipro1.com.ua
В этом поединке тренерский штаб днепрян задействовал состав, приближенный к тому, который 27 февраля сыграет против Десны в чемпионате.
Первый тайм прошел при преимуществе днепрян, однако до опасных моментов дело доходило нечасто. И все же днепряне сумели открыть счет еще в первом тайме – Довбик головой по высокой дуге направил мяч в сетку после навеса с левого фланга от Кравченко.
Во втором тайме Тобол подравнял игру, моменты стали возникать у обеих ворот, но вот реализация продолжала хромать.
В итоге, поединок так и закончился с минимальным перевесом украинской команды.
Днепр-1 – Тобол 1:0
Гол: Довбик (38, пас Кравченко)
Днепр-1: 33. Юрчук, 11. Кравченко, 39. Сваток, 5. Нельсон, 47. Вантух, 8. Когут, 20. Ди Франко, 30. Джурасек, 29. Назаренко (16. Кивинда, 82), 14. Ярмолюк, 7. Довбик.
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