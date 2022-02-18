Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: В Шахтере только одна топ-звезда – это его президент
Тренер рассказал, почему выбрал Шахтер
Главный тренер "
"В "Шахтере" только одна топ-звезда – это его президент.
Мне предлагали лучше финансовые условия в "Фиорентине" и "Наполи", но я выбрал "Шахтер". Мне важно, что президент и я одинаково смотрим на то, как должен развиваться клуб.
Президенту "Шахтера" мало просто побеждать, он хочет, чтобы "Шахтер" побеждал красиво. Это то, чего хочу и я", – приводит слова Де Дзерби директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов.
Популярное сейчас
- Однажды украинец брутальным нокаутом завершил карьеру Хаттона. ВИДЕО
- Шахтёр сыграет с Астаной, у Динамо матч с Пахтакором. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Воспитанник Динамо подписал контракт с клубом из Армении
- Море волнуется три..., или Другая река Романа Григорчука
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО