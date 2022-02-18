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Де Дзерби: В Шахтере только одна топ-звезда – это его президент

Премьер-лига
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Тренер рассказал, почему выбрал Шахтер

Де Дзерби: В Шахтере только одна топ-звезда – это его президент

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мнением о президенте клуба Ринате Ахметове и рассказал, почему он выбрал донецкий клуб.

"В "Шахтере" только одна топ-звезда – это его президент.

Мне предлагали лучше финансовые условия в "Фиорентине" и "Наполи", но я выбрал "Шахтер". Мне важно, что президент и я одинаково смотрим на то, как должен развиваться клуб.

Президенту "Шахтера" мало просто побеждать, он хочет, чтобы "Шахтер" побеждал красиво. Это то, чего хочу и я", – приводит слова Де Дзерби директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
18.02.2022 в 21:27
Лизь-лизь
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