Де Дзерби: В Шахтере только одна топ-звезда – это его президент

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби поделился мнением о президенте клуба Ринате Ахметове и рассказал, почему он выбрал донецкий клуб.

"В "Шахтере" только одна топ-звезда – это его президент.

Мне предлагали лучше финансовые условия в "Фиорентине" и "Наполи", но я выбрал "Шахтер". Мне важно, что президент и я одинаково смотрим на то, как должен развиваться клуб.

Президенту "Шахтера" мало просто побеждать, он хочет, чтобы "Шахтер" побеждал красиво. Это то, чего хочу и я", – приводит слова Де Дзерби директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов.