Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик: Голевой пас Трубина - не случайность - ВИДЕО
Хавбек рассказал о спарринге с Астаной, и не только
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал о
– Вопрос о первом голевом эпизоде: Трубин отдавал просто в борьбу или прочувствовал твое забегание?
– Это не случайность. Я неоднократно видел, как Толя отрабатывал такие моменты, и мы с ним тоже о них неоднократно разговаривали. Это не спонтанный эпизод, а наигранный, который мы отрабатывали.
– Чувствуешь ли свой прогресс в команде и то, как ты укрепляешься в основе?
– Прогрессировать получается в первую очередь потому, что я слушаю Мистера и опытных футболистов нашей команды. Хорошие сборы, которые подходят к концу, хорошие тренировки, в том числе и индивидуальные. То, что на поле, – плод всей этой работы.
– Что ощущаешь по своим кондициям? Набрал ли оптимальную форму, готов к возобновлению чемпионата?
– Да, думаю, кондиции команда набрала примерно на 90 процентов и уже к первой игре мы будем готовы.
Гол Мудрика:
Популярное сейчас
- Воспитанник Динамо подписал контракт с клубом из Армении
- Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Как сыграл Зинченко? Обзор Лиги Чемпионов от Роберто Моралеса
- Оринчак вернулся в Прикарпатье, Краматорск подписал двоих. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО