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Мудрик: Голевой пас Трубина - не случайность - ВИДЕО

Премьер-лига
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Хавбек рассказал о спарринге с Астаной, и не только

Мудрик: Голевой пас Трубина - не случайность - ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал о своем голе в ворота "Астаны" (3:0) и плодах тренировок.

– Вопрос о первом голевом эпизоде: Трубин отдавал просто в борьбу или прочувствовал твое забегание?

– Это не случайность. Я неоднократно видел, как Толя отрабатывал такие моменты, и мы с ним тоже о них неоднократно разговаривали. Это не спонтанный эпизод, а наигранный, который мы отрабатывали.

– Чувствуешь ли свой прогресс в команде и то, как ты укрепляешься в основе?

– Прогрессировать получается в первую очередь потому, что я слушаю Мистера и опытных футболистов нашей команды. Хорошие сборы, которые подходят к концу, хорошие тренировки, в том числе и индивидуальные. То, что на поле, – плод всей этой работы.

– Что ощущаешь по своим кондициям? Набрал ли оптимальную форму, готов к возобновлению чемпионата?

– Да, думаю, кондиции команда набрала примерно на 90 процентов и уже к первой игре мы будем готовы.

Гол Мудрика:

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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