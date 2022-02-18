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Не попали в западню. Верес добыл победу в своем заключительном спарринге
Ровенчане минимально обыграли казахстанский Мактаарал
nkveres.com
18 февраля в Белеке
Верес сразу завладел инициативой – было видно, что украинская команда находится в лучших физических кондициях.
Ровенчане создали пару-тройку неплохих моментов, но с игры забить не сумели. В итоге, судьба матча решилась в концовке первого тайма. Кучеров заработал пенальти, который и реализовал Дахновский. Этот гол так и остался единственным в матче – минимальная победа Вереса 1:0.
Верес - Мактаарал 1:0
Гол: Дахновский (44, с пенальти).
Верес: Когут - Солдат, Мельник, Гончаренко, Маргарян, Крейда(Петько, 80), Кучеров, Г.Пасич (Гечев, 83), Дахновский (С.Шестаков, 83), Гайдучик (Сергейчук, 61), М.Шестаков ( Панасенко, 83).
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