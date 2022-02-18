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Не попали в западню. Верес добыл победу в своем заключительном спарринге

Премьер-лига
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Ровенчане минимально обыграли казахстанский Мактаарал

Не попали в западню. Верес добыл победу в своем заключительном спарринге

nkveres.com

Новина українською

18 февраля в Белеке Верес провел свой последний спарринг на зимних сборах – в соперниках команды Юрия Вирта был казахстанский Мактаарал. Интересно, что именно за эту команду ныне выступает вышедший на поле и в отчетном поединке экс-вересовец Артур Западня.

Верес сразу завладел инициативой – было видно, что украинская команда находится в лучших физических кондициях.

Ровенчане создали пару-тройку неплохих моментов, но с игры забить не сумели. В итоге, судьба матча решилась в концовке первого тайма. Кучеров заработал пенальти, который и реализовал Дахновский. Этот гол так и остался единственным в матче – минимальная победа Вереса 1:0.

Верес - Мактаарал 1:0

Гол: Дахновский (44, с пенальти).

Верес: Когут - Солдат, Мельник, Гончаренко, Маргарян, Крейда(Петько, 80), Кучеров, Г.Пасич (Гечев, 83), Дахновский (С.Шестаков, 83), Гайдучик (Сергейчук, 61), М.Шестаков ( Панасенко, 83).

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В статье: Верес (Ровно)
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