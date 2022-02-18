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Селезнев: Стараюсь общаться на родном украинском языке. Кто-то смеется надо мной
Евгений уже довольно неплохо говорит на украинском языке
фото - ФК Минай
Нападающий "
"Говорю немного, общаюсь с людьми. Стараюсь общаться на родном языке.
Кто-то говорит, что выходит, кто-то – что нет. Кто-то смеется надо мной", – сказал Селезнев.
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Источник:FC MINAJ
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Комментарии (5)
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