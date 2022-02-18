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Селезнев: Стараюсь общаться на родном украинском языке. Кто-то смеется надо мной

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Евгений уже довольно неплохо говорит на украинском языке

Селезнев: Стараюсь общаться на родном украинском языке. Кто-то смеется надо мной

фото - ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев рассказал о своих успехах в изучении украинского языка.

"Говорю немного, общаюсь с людьми. Стараюсь общаться на родном языке.

Кто-то говорит, что выходит, кто-то – что нет. Кто-то смеется надо мной", – сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
FC MINAJ

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Комментарии (5)
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Dnepr-75 (Днiпро)
18.02.2022 в 22:56
Одно слово кормилец, ватник решил переобуться.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
18.02.2022 в 22:45
"Стараюсь общаться на родном языке." - очень странная формулировка. На родном языке не стараются, а говорят и думают по умолчанию. в этом нет ничего такого, что украинский не родной, потому что все многие воспитывались в русскоязычной среде с детства.
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
18.02.2022 в 22:16
Хотелось бы верить, что целебный закарпатский воздух превращает Кормильца в человека, но наверняка хитрит, пытаясь поднять свой упавший ниже плинтуса имидж
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+2
0
Фанат АПЛ
18.02.2022 в 22:15
Да потому что заставляют!Он публичный человек,законы и правила нынче такие,на "ридний розмовляты",иначе будут проблемы.
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+1
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
18.02.2022 в 22:01
Сильні слова. Не чекав від нього.
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+1
-1


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