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Селезнев: Если Минай не останется в УПЛ, я сразу заканчиваю карьеру
Но форвард уверяет, что команда выползет
Фото: ФК Минай
Нападающий "
"Я пообещал, что "Минай" останется. Если "Минай" не останется, я сразу заканчиваю карьеру. Мы вылезем.
Сейчас такое происходит, что мяч не лезет в ворота, но когда-то ж оно должно полезть.
Кто "Динамо" возил весь второй тайм, как не мы? "Шахтер" так не сыграл с "Динамо", - сказал Селезнев.
Напомним, что "Минай" после осенней части сезона занимает в турнирной таблице УПЛ 15 место, имея в активе 10 баллов.
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