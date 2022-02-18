Селезнев: Если Минай не останется в УПЛ, я сразу заканчиваю карьеру

Нападающий " Миная " Евгений Селезнев пообщал, что команда останется в УПЛ.

"Я пообещал, что "Минай" останется. Если "Минай" не останется, я сразу заканчиваю карьеру. Мы вылезем.

Сейчас такое происходит, что мяч не лезет в ворота, но когда-то ж оно должно полезть.

Кто "Динамо" возил весь второй тайм, как не мы? "Шахтер" так не сыграл с "Динамо", - сказал Селезнев.