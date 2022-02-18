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Селезнев: Если Минай не останется в УПЛ, я сразу заканчиваю карьеру

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Но форвард уверяет, что команда выползет

Селезнев: Если Минай не останется в УПЛ, я сразу заканчиваю карьеру

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев пообщал, что команда останется в УПЛ.

"Я пообещал, что "Минай" останется. Если "Минай" не останется, я сразу заканчиваю карьеру. Мы вылезем.

Сейчас такое происходит, что мяч не лезет в ворота, но когда-то ж оно должно полезть.

Кто "Динамо" возил весь второй тайм, как не мы? "Шахтер" так не сыграл с "Динамо", - сказал Селезнев.

Напомним, что "Минай" после осенней части сезона занимает в турнирной таблице УПЛ 15 место, имея в активе 10 баллов.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
FC MINAJ

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Комментарии (2)
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Динамiт (Василькiв)
19.02.2022 в 00:00
Плюще кормільця !!!
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+3
0
Morphyk7 (Черновцы)
18.02.2022 в 23:43
Даже если останется, нужно заканчивать года так 2-3 назад
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+3
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