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Ингулец завершил сбор ничьей с польским Видзевом
Команды УПЛ возвращаются в Украину
inhulets.com
18 февраля "
В первом тайме голов забито не было, а вот после перерыва команды обменялись голами.
Сначала на 57-й минуте "Видзев" после подачи с углового все-таки затолкал мяч в ворота "Ингульца", но уже через две минуты петровцы отыгрались. Антви протащил мяч флангом, сместился в центр и неотразимо пробил.
Итоговые 1:1. "Ингулец" завершил сбор и возвращается в Украину
"Ингулец" – "Лодзь" 1:1
Голы: Антви (59) – (57)
Стартовый состав "Ингульца": Клищук, Полегенько, Павлов, Жоао Алвес, Сакив, Коробенко, Клименко, Запорожец, Головкин, Смоляков, Ситало
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