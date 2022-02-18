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Ингулец завершил сбор ничьей с польским Видзевом

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды УПЛ возвращаются в Украину

Ингулец завершил сбор ничьей с польским Видзевом

inhulets.com

Новина українською

18 февраля "Ингулец" провёл свой последний спарринг на турецком сборе. Команда Игоря Ларвиненко сыграла с польским "Видзевом".

В первом тайме голов забито не было, а вот после перерыва команды обменялись голами.

Сначала на 57-й минуте "Видзев" после подачи с углового все-таки затолкал мяч в ворота "Ингульца", но уже через две минуты петровцы отыгрались. Антви протащил мяч флангом, сместился в центр и неотразимо пробил.

Итоговые 1:1. "Ингулец" завершил сбор и возвращается в Украину

"Ингулец" – "Лодзь" 1:1

Голы: Антви (59) – (57)

Стартовый состав "Ингульца": Клищук, Полегенько, Павлов, Жоао Алвес, Сакив, Коробенко, Клименко, Запорожец, Головкин, Смоляков, Ситало

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В статье: Ингулец (Петрово)
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