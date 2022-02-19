  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луизао перешел из Ворсклы в польский Радомяк
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луизао перешел из Ворсклы в польский Радомяк

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Полноценный трансфер

Луизао перешел из Ворсклы в польский Радомяк

radomiak.pl

Новина українською

23-летний полузащитник "Ворсклы" Луизао перешел в польский "Радомяк", сообщает официальный сайт этого клуба.

Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. Другие подробности трансфера не афишируются.

Напомним, что "Радомяк" претендовал на Луизао еще летом минувшего года. Тогда сообщалось о желании поляков выкупить бразильца у "Ворсклы" за 50 тысяч долларов, но в итоге футболист уехал в аренду в "Байю".

В "Ворсклу" Луизао пришел с летом 2019 года. Сперва – на правах аренды из "Порту", а затем – на полноценной основе. Провел 36 матчей во всех турнирах, отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Луизао Радомяк (Радом)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Радомяк

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...