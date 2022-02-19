Луизао перешел из Ворсклы в польский Радомяк

23-летний полузащитник " Ворсклы " Луизао перешел в польский "Радомяк", сообщает официальный сайт этого клуба.

Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. Другие подробности трансфера не афишируются.

Напомним, что "Радомяк" претендовал на Луизао еще летом минувшего года. Тогда сообщалось о желании поляков выкупить бразильца у "Ворсклы" за 50 тысяч долларов, но в итоге футболист уехал в аренду в "Байю".

В "Ворсклу" Луизао пришел с летом 2019 года. Сперва – на правах аренды из "Порту", а затем – на полноценной основе. Провел 36 матчей во всех турнирах, отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.