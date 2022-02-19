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Луизао перешел из Ворсклы в польский Радомяк
Полноценный трансфер
radomiak.pl
23-летний полузащитник "
Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. Другие подробности трансфера не афишируются.
Напомним, что "Радомяк" претендовал на Луизао еще летом минувшего года. Тогда сообщалось о желании поляков выкупить бразильца у "Ворсклы" за 50 тысяч долларов, но в итоге футболист уехал в аренду в "Байю".
В "Ворсклу" Луизао пришел с летом 2019 года. Сперва – на правах аренды из "Порту", а затем – на полноценной основе. Провел 36 матчей во всех турнирах, отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.
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