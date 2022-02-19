  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Дзерби: Хочу в конце своего пути вернуться с Шахтером на Донбасс Арену
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Хочу в конце своего пути вернуться с Шахтером на Донбасс Арену

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер строит далекоидущие планы

Де Дзерби: Хочу в конце своего пути вернуться с Шахтером на Донбасс Арену

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о своем видении футбола и своих принципах работы.

"Я никогда не бываю удовлетворен качеством игры, я – человек, для которого стакан всегда наполовину пуст.

Я могу быть очень жестким на тренировках, но после всегда обниму и поддержу футболиста.

Мои двери открыты для моих футболистов всегда. Любой из них может прийти ко мне, обсудить все, что у него на душе.

Идеального футбола не существует, ближе всего к нему была "Барселона" в 2006-2011 годах.

Я могу здесь проработать полгода, а могу – всю жизнь.

Критикуйте меня. Мне нужна постоянная критика.

Я слышал много про Донецк. Если у меня все получится в "Шахтере", я хочу в конце своего пути вернуться с "Шахтером" на "Донбасс Арену" и провести там сезон", – приводит цитаты Де Дзерби директор каналов "Футбол" Александр Денисов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
19.02.2022 в 02:05
То ти тут надовго мужик) Можливо на довше ніж навіть Луческу)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...