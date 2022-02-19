Де Дзерби: Хочу в конце своего пути вернуться с Шахтером на Донбасс Арену

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал о своем видении футбола и своих принципах работы.

"Я никогда не бываю удовлетворен качеством игры, я – человек, для которого стакан всегда наполовину пуст.

Я могу быть очень жестким на тренировках, но после всегда обниму и поддержу футболиста.

Мои двери открыты для моих футболистов всегда. Любой из них может прийти ко мне, обсудить все, что у него на душе.

Идеального футбола не существует, ближе всего к нему была "Барселона" в 2006-2011 годах.

Я могу здесь проработать полгода, а могу – всю жизнь.

Критикуйте меня. Мне нужна постоянная критика.

Я слышал много про Донецк. Если у меня все получится в "Шахтере", я хочу в конце своего пути вернуться с "Шахтером" на "Донбасс Арену" и провести там сезон", – приводит цитаты Де Дзерби директор каналов "Футбол" Александр Денисов.