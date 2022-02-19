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Вирт: Есть все основания полагать, что к стартовому поединку весенней части сезона подойдем без потерь
Совсем скоро решатся все кадровые вопросы клуба
Фото: НК Верес
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт подытожил победный спарринг своих подопечных в
“На установке перед поединком я просил подопечных порадовать концентрацией и сохранить свои ворота на «замке». Уж слишком много мы пропустили, как говорят, необязательных голов в предыдущих спаррингах. Я не буду утверждать, что по содержанию это была наша лучшая игра в Турции, но важно, что ребята выполнили установку и не позволили сопернику создавать опасность у наших ворот.
Доволен и тем, что залечил травму и уже выходил сегодня на замену Сергей Шестаков, что с 21 февраля будет тренироваться в общей группе Евгений Пасич. Поэтому есть все основания полагать, что к стартовому поединку весенней части сезона – с “Ворсклой” подойдем без кадровых потерь.
Аусси? Алан уже занимается с командой, однако много пропустил и ему еще нужно время, чтобы набрать необходимые кондиции.
Также в начале следующей недели определимся и с теми футболистами, которых отдадим в аренду”, - сказал Вирт.
Напомним, что "Верес" проведет свой первый официальный матч в этом году 27 февраля против "Ворсклы" в Полтаве. Также отметим, что ровенчане сейчас идут на девятой позиции в УПЛ с 23-ю очками в 18 матчах.
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