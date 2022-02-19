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Вирт: Есть все основания полагать, что к стартовому поединку весенней части сезона подойдем без потерь

Премьер-лига
(1 голосов)

Совсем скоро решатся все кадровые вопросы клуба

Вирт: Есть все основания полагать, что к стартовому поединку весенней части сезона подойдем без потерь

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт подытожил победный спарринг своих подопечных в заключительном матче на турецком собрании против казахстанского "Мактаарала":

“На установке перед поединком я просил подопечных порадовать концентрацией и сохранить свои ворота на «замке». Уж слишком много мы пропустили, как говорят, необязательных голов в предыдущих спаррингах. Я не буду утверждать, что по содержанию это была наша лучшая игра в Турции, но важно, что ребята выполнили установку и не позволили сопернику создавать опасность у наших ворот.

Доволен и тем, что залечил травму и уже выходил сегодня на замену Сергей Шестаков, что с 21 февраля будет тренироваться в общей группе Евгений Пасич. Поэтому есть все основания полагать, что к стартовому поединку весенней части сезона – с “Ворсклой” подойдем без кадровых потерь.

Аусси? Алан уже занимается с командой, однако много пропустил и ему еще нужно время, чтобы набрать необходимые кондиции.

Также в начале следующей недели определимся и с теми футболистами, которых отдадим в аренду”, - сказал Вирт.

Напомним, что "Верес" проведет свой первый официальный матч в этом году 27 февраля против "Ворсклы" в Полтаве. Также отметим, что ровенчане сейчас идут на девятой позиции в УПЛ с 23-ю очками в 18 матчах.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Вирт Верес (Ровно) Сергей Шестаков Евгений Пасич
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Комментарии (0)
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fato43
19.02.2022 в 10:49
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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