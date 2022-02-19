Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Рига: смотреть онлайн, видеотрансляция
"Горняки" завершают свой путь в Турции
Фото: ФК Шахтер Донецк
Контрольный матч, 19.02.2022
"Шахтер" 16:00 "Рига"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Михайленко: Удивился переходу Супряги в Сампдорию
- Динамо - Пахтакор. Анонс и прогноз на контрольный матч 19.02.2022
- Картушов перешел в Металлист, канадский новичок Черноморца. Главные новости за 18 февраля
- Картушов в Металлисте, канадец в Черноморце. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
Новости по теме
- 07:53 Прогнозы на футбол Завершая сборы. Шахтер - Рига. Анонс и прогноз товарищеского матча на 19 февраля 2022
- 06:34 Украинские Картушов перешел в Металлист, канадский новичок Черноморца. Главные новости за 18 февраля
- 00:42 Украинские Де Дзерби: Хочу в конце своего пути вернуться с Шахтером на Донбасс Арену
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...