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Защитник Шахтера заинтересовал Моуринью и может перейти в Рому

Премьер-лига
(1 голосов)

Замена ему в "горняков" уже есть

Защитник Шахтера заинтересовал Моуринью и может перейти в Рому

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Правый защитник донецкого Шахтера Додо заинтересовал “Рому”. Главный тренер итальянского клуба Жозе Моуринью попросил оформить трансфер игрока. Об этом сообщает Asromalive.it.

Португальский специалист ищет усиление на правом фланге обороны. Его не поразил Мейтленд-Найлз, которого римляне зимой арендовали у “Арсенала”.

Правда, Додо – не единственный игрок в списке потенциальных трансферов “Ромы”. В то же время за бразильцем следят не только "волки", но и немецкая "Бавария" и испанские "Реал" и "Атлетико". По данным источника "Шахтер" хочет выручить за трансфер 20-25 млн евро.

Напомним, что Додо перешел в "Шахтер" в январе 2018-го из бразильской "Куритибы" за 2 млн евро. В общей сложности он провел в составе "горняков" 97 матчей, в которых отличился пятью голами и 17 ассистами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн. евро.

Отметим, что зимой дончане подписали правого защитника Винисиуса Тобиаса. "Шахтер" заплатил "Интернасьоналю" за трансфер 17-летнего игрока 6 млн евро.

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В статье: Жозе Моуриньо Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Додо
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Источник:
Asromalive.it

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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
19.02.2022 в 13:20
Вниманию шахтофобов- за сколько купили,сколько стоит сейчас,сколько за него хотят,список желающих-оцените!
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